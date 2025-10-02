Погода
Мария Борисова выиграла четыре золота на Кубке Сильнейших в Казани

197  0
- Самуэль Деди Ирие
В Казани прошёл III этап международных соревнований по художественной гимнастике - Кубок Сильнейших.

В индивидуальном многоборье среди сениорок победу одержала Мария Борисова с результатом 120,00 балла. Второе место заняла Владислава Шаронова (116,10), бронзу завоевала белоруска Дарья Веренич (115,90).

В юниорской категории призовую тройку составили россиянки: София Ильтерякова (111,10), Ксения Савинова (111,05) и Каролина Тарасова (107,25).

Борисова также выиграла три золота в отдельных видах программы: с мячом, булавами и лентой. В упражнении с обручем первое место заняла Ульяна Янус.

Среди юниорок золотые медали разыграли: Ильтерякова - с мячом и лентой, Тарасова - с обручем, Савинова - с булавами.

Соревнования привлекли сильнейших гимнасток региона и подарили зрителям яркие выступления и захватывающие спортивные моменты.


Теги:
Россия, художественная гимнастика
