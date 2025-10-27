ГКНБ вернул в госсобственность здание библиотеки в Нарыне

ГКНБ выявил факт незаконного вывода из муниципальной собственности здания городской библиотеки в Нарыне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в 2000 году объект площадью 1350 квадратных метров вместе с земельным участком был незаконно передан в частную собственность. Впоследствии на этом месте было построено здание галереи искусств.

В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий объект был добровольно возвращён государству и передан на баланс Нарынского областного историко-этнографического музея имени Какена Мамбеталиева.