Легендарный чемпион сумо Хакухо Сё проведёт мастер-класс в Бишкеке

Ассоциация борьбы сумо Кыргызской Республики приглашает всех любителей спорта на уникальный мастер-класс с легендой сумо, 69-м ёкодзуна в истории Хакухо Сё.

Мероприятие состоится 4 октября в 10:00 в спортивном зале КНУ им. Ж. Баласагына (ул. Абдумомунова, 328, 6-й корпус). Хакухо Сё, известный как "Белый феникс", является рекордсменом профессионального сумо с 45 победами на крупнейших турнирах.

Организаторы отмечают, что это редкая возможность увидеть живую легенду и познакомиться с её мастерством. Вход на мастер-класс свободный.