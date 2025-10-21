Медиатур по проектам Азиатского банка развития прошёл в регионах КР

В Кыргызстане прошёл медиатур, организованный Азиатским банком развития (АБР). Журналисты из различных изданий страны посетили ряд инфраструктурных и социальных объектов, реализованных при поддержке АБР, чтобы на месте увидеть результаты сотрудничества банка с правительством в сфере устойчивого развития регионов.

Главная цель поездки - показать, как проекты, поддержанные АБР, способствуют повышению качества жизни граждан, укреплению региональной экономики и созданию современных условий для развития сельских и городских территорий.

Медиатур охватил пять областей страны - Чуйскую, Джалал-Абадскую, Ошскую, Иссык-Кульскую и Нарынскую. Участники посетили ключевые объекты, в числе которых реконструированный участок автодороги Бишкек–Кара-Балта, модернизированные очистные сооружения в Балыкчи, проекты по управлению водными ресурсами и снижению оползневых рисков, а также объекты энергетического сектора, включая проект реконструкции Токтогульской ГЭС реализуется с 2017 года при поддержке АБР.

На местах журналисты смогли встретиться с представителями местных органов власти, инженерами, специалистами и жителями, которые напрямую ощущают положительные изменения от реализации проектов. По словам участников и жителей, с которыми мы говорили, благодаря обновлённой инфраструктуре улучшилось качество дорог, водоснабжения и электроснабжения, а в ряде населённых пунктов появились новые возможности для малого бизнеса и сельского хозяйства.

Особое внимание в ходе медиатура было уделено экологической составляющей проектов. Представители АБР отметили, что банк не только инвестирует в строительство и модернизацию, но и поддерживает инициативы, направленные на охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и повышение устойчивости к изменению климата.

Чуйская область

Современная трасса Бишкек–Кара-Балта: как реализуется один из крупнейших дорожных проектов Кыргызстана

Во время медиатура журналисты посетили участок реконструированной автодороги Бишкек–Кара-Балта, которая является одной из важнейших транспортных артерий страны. Проект реализуется при поддержке АБР и направлен на повышение безопасности движения, сокращение времени в пути и улучшение транспортного сообщения между регионами.

Как рассказал инженер-дорожник группы реализации проектов Азиатского банка развития Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Калмурзаев Нурмат, физические работы начались в 2017 году. Основные строительные работы завершились в 2022-м, а дефектный период продолжался чуть больше года и закончился в начале 2024 года.

- Дорога относится к категории 1Б с нагрузкой на ось 11,5 тонн. С увеличением трафика прежняя трасса уже не выдерживала нагрузок, поэтому было принято решение расширить её - от Объездной и до улицы Алымкулова в Бишкеке до шести полос, - отметил Калмурзаев.

В густонаселённых районах, таких как Сокулук и Беловодское, дорога стала шестиполосной. Для удобства водителей предусмотрены стояночные площадки.

Кроме того, вдоль трассы построено и реконструировано 13 подземных пешеходных переходов, установлено уличное освещение, пешеходные тротуары и светофоры - всё это значительно повысило безопасность движения.

Однако, по словам инженера, реализация проекта не обошлась без трудностей.

- Около 85% дороги пролегает через населённые пункты, и основная проблема заключалась в подземных коммуникациях - как предусмотренных проектом, так и неучтённых. Из-за этого часть работ пришлось приостанавливать, менять технологии строительства. Кроме того, близость жилых домов потребовала особого подхода при работе тяжёлой техники, - рассказал он.

Общая стоимость проекта составила 92 миллионов долларов. Победителем тендера стала компания China Railway, которая и выполнила основные работы на участке протяжённостью 52,5 километра.

Дорога отличается повышенной прочностью толщина асфальтового покрытия достигает 23 сантиметров: нижний слой - 9 см чёрного щебня, верхний слой - 9 см асфальта и 5 см износного покрытия.

Тем не менее, в процессе эксплуатации начали появляться отдельные дефекты, связанные с увеличением интенсивности движения и погодными условиями.

- Трафик с момента начала строительства вырос почти в два раза. Возникли колеи, но обследования показали, что нижние слои дороги остались прочными и не требуют ремонта. Все дефекты, выявленные в гарантийный период, подрядчик устранял за свой счёт, - пояснил Калмурзаев.

Он также добавил, что согласно новому закону об автомобильных дорогах, гарантийный (дефектный) период теперь продлён до пяти лет, однако данный контракт подпадал под старые условия - с одним годом гарантийных обязательств.

- Сегодня трасса передана в эксплуатацию Министерству транспорта. При необходимости мелкие дефекты устраняются уже силами самого министерства. Дорожное движение здесь интенсивное и не требует длительных закрытий, что свидетельствует о востребованности трассы, - подчеркнул инженер.

Журналисты посетили Панфиловский район Чуйской области, где реализуется проект АБР по совершенствованию подходов к управлению подземными водами, устойчивыми к изменению климата.

Главный инженер проекта Рахман Масалбеков рассказал:

"Когда проект стартовал, был готов дизайн пяти скважин. Мы провели тендер, общая смета составила 43 миллиона сомов. Строительные работы начались своевременно и велись даже зимой. В мае мы завершили работы, провели испытания и в торжественной обстановке открыли объект.

По дизайну скважины были ограждены металлическими листами. Мы же дополнительно установили контейнер над скважиной: в нём есть люк для обслуживания насоса, контейнер закрывается на ключ, и никто не сможет проникнуть внутрь. Раньше здесь пасся скот, и сюда приходило много людей.

В вегетационный период - ранней весной и поздней осенью - из скважин выходит вода самоизливом, даже если насос не работает, и поступает в канал. Внизу расположены три водохранилища, куда уходит вода. Это даёт большую пользу: раньше земля была не орошаемой и использовалась как пастбище, а теперь она пригодна для зерновых посевов".

Руководитель водного хозяйства Панфиловского района Бахтияр Орозбеков отметил, что строительство пяти скважин было вызвано необходимостью обеспечения водой территорий, куда поступает вода из Большого Чуйского канала. По его словам, район регулярно сталкивается с нехваткой водных ресурсов.

Джалал-Абадская область

Журналисты посетили Токтогульскую ГЭС, чтобы увидеть, как реализуется проект её реконструкции, поддерживаемый Азиатским банком развития (АБР). В ходе пресс-тура они ознакомились со вторым и третьим этапами модернизации станции. Проект реализуется поэтапно с 2018 года, общий объём финансирования - около $220 млн (включая гранты и кредиты АБР).

Заместитель директора каскада по реконструкции Токтогульской ГЭС Мирлан Зиядинов рассказал, что раньше мощность станции составляла 1200 мегаватт по 300 мегаватт на каждый из четырёх агрегатов. После завершения реконструкции мощность одного агрегата увеличится до 360 мегаватт, а общая мощность станции достигнет 1440 мегаватт, что на 240 мегаватт больше прежнего показателя.

По его словам, реконструкция проводится поэтапно: четвёртый агрегат был введён в эксплуатацию в 2022 году, второй - в 2023-м, первый - в 2024 году. В этом году завершаются работы на третьем агрегате, а окончание реконструкции запланировано на 30 ноября.

Контракт выполнял совместный подряд GE Hydro (France) / GE Renewables (Switzerland).

После завершения реконструкции увеличится объём вырабатываемой электроэнергии, что позволит более эффективно обеспечивать растущие потребности страны. Зиядинов подчеркнул, что хотя Токтогульская ГЭС играет ключевую роль, для стабильного энергоснабжения Кыргызстана важны и другие проекты.

В частности, продолжается реконструкция Уч-Коргонской ГЭС, где каждый агрегат получает дополнительно по 9 мегаватт. Кроме того, строятся малые гидроэлектростанции, а будущая Камбар-Атинская ГЭС-1 мощностью 1860 мегаватт позволит увеличить наполняемость Токтогульской ГЭС и решить вопросы водоснабжения.

Журналисты также пообщались с начальником смены каскада Токтогульской ГЭС Миневар Кадыровой, которая уже 33 года работает на объектах Нижне-Нарынского каскада и является одним из ключевых специалистов станции. Она подробно рассказала о своей работе и о том, как обеспечивается стабильная работа сразу шести электростанций каскада: Камбар-Ата-2, Токтогульской, Курпсайской, Таш-Кумырской, Уч-Курганской и Шамалдысайской.

- Наша задача контролировать распределение нагрузок между станциями, следить за течением воды и организовывать ремонтные работы по схеме телемеханики, - пояснила Кадырова. - Это очень ответственная работа, ведь от нас зависит надежность энергоснабжения целого региона.

Она рассказала, что система управления каскадом позволяет оперативно реагировать на любые изменения нагрузки и состояния оборудования. Каждый день начинается с проверки состояния всех агрегатов, распределения потоков воды и планирования ремонтных и профилактических работ.

- В нашей работе важна каждая деталь, - отметила Кадырова. - Даже небольшое отклонение в работе оборудования может повлиять на работу всей гидросистемы, поэтому мы уделяем внимание каждому элементу: от распределительных сетей до телемеханики.

Миневар Кадырова подчеркнула, что за три десятилетия работы она видела, как каскад модернизировался, а технологии становились все более современными. Она также отметила важность проектов Азиатского банка развития, которые помогают улучшать инфраструктуру и обеспечивать надежность энергоснабжения, делая работу станции более эффективной и безопасной.

Ошская область

В Узгенском районе реализуется уникальный проект по снижению риска оползней

В селе Аюу-Сай Узгенского района Ошской области реализуется уникальный проект по геотехническому мониторингу и снижению риска оползней. Работы проводятся в рамках пилотного проекта Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Кыргызстана.

Марат Аблазизов, специалист по геотехническому мониторингу оползней при отделе реализации проекта, рассказал журналистам о масштабах и значении работы:

- Наш офис находится в Бишкеке и Оше, поскольку все опасные участки сосредоточены в южном регионе страны. Всего в проект включены 46 участков. Из них 26 - под инженерные мероприятия, где мы минимизируем риск бедствий. На оставшихся 20 участках будут установлены автоматизированные комплексные системы мониторинга, которые в онлайн-режиме будут передавать данные в департамент мониторинга МЧС. Там специалисты анализируют информацию и при необходимости оповещают население, предотвращая угрозы для их безопасности, - отметил Аблазизов.

Проект стартовал в августе 2023 года и рассчитан на три года. На сегодняшний день основная часть строительных работ завершена, остается только рекультивация - обратная засыпка растительного слоя и восстановление рельефа, чтобы участок вновь стал зелёным. Стоимость проекта составляет 185 миллионов сомов, подрядчик - Межрегиональный центр управления рисками при МЧС.

- Мы стоим на опасной зоне. На этом участке 46 домов находятся под угрозой, из них 11 жилых домов - в первом ряду, под прямой опасностью. В 2017 году здесь произошел сход оползня, в результате которого погибли 24 человека и было повреждено 4 дома. Это произошло ранним утром, и эвакуироваться жителям не удалось, - рассказал специалист.

Особое внимание уделяется строительству социального объекта на участке - школы или детского сада. Ранее стройка началась без согласования с МЧС, что представляло угрозу безопасности. Теперь, после завершения проекта, МЧС планирует установить GPS-датчики и наблюдать за рельефом год-два. Если смещения или другие опасные факторы не будут зафиксированы, строительство будет согласовано с местным населением и администрацией.

- Этот участок сложный по рельефу, и без инженерных мероприятий строительство было бы небезопасным. В рамках проекта мы применяем комплексный подход: инженерные работы, мониторинг и взаимодействие с местным сообществом, - подчеркнул Аблазизов.

- Мы живём в оползнеопасной местности и не можем переехать в другое место, - рассказали жители села Аюу-Сай, Зайнап Даниярова, Минажат Мадиева и Акгуль Жаманкулова. - Очень рады, что Азиатский банк развития поддерживает этот проект, он реально повышает нашу безопасность. Школа находится далеко от дома, детям приходится преодолевать длинный путь. Было бы замечательно построить начальную школу рядом с поселком.

Учёба и работа под одной крышей: ошские студенты получают опыт и доход

Директор Индустриально-педагогического колледжа ОшГУ Мирлан Есенбаевич Манашов рассказал о направлениях работы учебного заведения и реализации проектов при поддержке Азиатского банка развития (АБР).

В колледже обучаются по семи специальностям. Основные направления, финансируемые АБР, - дизайн, КМТШ (конструирование, моделирование, технология швейного производства) и информационные технологии. Здесь созданы профильные кабинеты для будущих швей и IT-специалистов. Со стороны ОшГУ был построен каркас здания, а остальные работы, благоустройство и оснащение оборудованием обеспечило финансирование АБР. Кроме того, в колледже имеется ещё одно учебное здание. Всего в колледже работают 137 преподавателей.

В мастерских студенты создают игрушки из остатков материалов, а вырученные средства направляются в детский дом.

В 2023 году Кыргызстан присоединился к международному движению WorldSkills, а в феврале 2024 года в стране прошёл первый национальный чемпионат по специальностям "Сварочные технологии", "Поварское дело" и "Технологии моды". Студентка Наргиза Жолдошбай кызы стала победительницей в направлении "Технологии моды" и по итогам международного чемпионата в Лионе (Франция) вошла в двадцатку лучших среди 70 стран мира.

Колледж также проводит валидацию и сертификацию талантливых мастеров без образования. Независимые эксперты оценивают их навыки, после чего документы направляются в Министерство образования для получения официального сертификата. Такие сертификаты дают возможность открыть собственное предприятие или бизнес. Например, жительница Баткенской области смогла получить на основании сертификата колледжа она смогла получить господдержку в размере 100 тысяч сомов.

По медицинскому направлению в Оше работают три учебных заведения: медицинский факультет ОшГУ, международный медицинский факультет и медицинский колледж. Благодаря этому в городе есть спрос на медицинскую форму, и преподаватели колледжа заключают договора на производство. Цены - рыночные, а качество - высокое. Студенты получают заработную плату: до обеда учатся, после обеда работают. Помимо этого, они шьют шторы.

Колледж использует современные технологии: установлены 12 компьютеров с программами для создания лекал. Конструктор вводит алгоритмы в систему автоматизированного проектирования (САПР), что значительно экономит время.

Айсезим, студентка третьего курса КМТШ, рассказала о своей работе:

- Работаю с прошлого года. Училась базовой конструкции и параллельно изучаю САПР одежды в онлайн-формате. После учебы прихожу сюда и работаю. В основном шьем халаты, шторы и спецодежду, мечтаю разрабатываю собственные авторские модели одежды. Мне нравится, что могу сразу применять знания на практике.

Современные технологии помогли аграриям увеличить урожай

Далее журналисты направились на объекты проекта "Реабилитация и модернизация каналов "Сапарбаева-1" и "Сапарбаева-2", расположенные в Ноокатском районе Ошской области.

Специалист по сельскому хозяйству проекта Аман Юлдашев рассказал, что реализация началась в 2019 году и завершится в конце текущего года.

По всей республике было выбрано четыре ирригационные системы - по одной в Джалал-Абадской, Баткенской, Чуйской и Ошской областях.

- Первоначально наша работа была направлена на модернизацию и реабилитацию ирригационных объектов. На проект было выделено 376 миллионов долларов, - отметил Юлдашев.

По его словам, в рамках проекта были восстановлены сельскохозяйственные хранилища и построены селедепо. В прошлом году регион пострадал от паводков, поэтому канал был разделён на два участка - "Сапарбаева-1" и "Сапарбаева-2".

На территории предусмотрены два участка: демонстрационный (1 гектар) и контрольный (10 гектаров).

На контрольном участке фермеры высевали культуры по своей методике, а на демонстрационном агрономы и ирригаторы применяли научно обоснованные методы - рациональный полив, капельное орошение и другие технологии.

По данным агрономов, на пилотных участках зафиксировано увелечение урожайности до 50 процентов местами болеее чем в два раза.

Кроме того, в рамках проекта была создана группа взаимопомощи женщин, которым оказали поддержку и предоставили инструменты для полевых работ - мотоблок, сушильный аппарат и ручную сеялку.

Местная жительница Гульмира Матазимова поделилась впечатлениями:

- Мы выращиваем кукурузу, яблоки и другие необходимые продукты. В рамках проекта нас обучили, как правильно ухаживать за деревьями. Мы используем сушильный аппарат для фруктов и ручную сеялку для лука. Мотоблоком работает мой супруг. Все инструменты мы используем по очереди, уже около полугода. Особенно мне нравится сушить сухофрукты - это экономит время. За один раз можно высушить до 2 килограммов, - рассказала она.

Другая участница проекта, Мээрбан Эгембердиева, отметила:

- Мотоблоком пользуется группа из десяти женщин. Если требуется ремонт, мы ежемесячно собираем по 200 сомов. Мотоблок работает на бензине. В основном его используют мужчины, а мы следим за его исправностью. Иногда жители соседних сёл просят взять технику в аренду. С её появлением работать стало намного легче, - сказала она.

Продолжение читайте в следующей публикации