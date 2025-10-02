Садыр Жапаров: Эпоха продажи депутатских мандатов осталась позади

Новый избирательный закон направлен на проведение прозрачных и честных выборов. В очередном интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров подчеркнул, что отныне депутатские мандаты не будут предметом купли-продажи. По его словам, кандидаты смогут конкурировать исключительно за счет собственных усилий и доверия народа.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! В своем обращении к народу Вы сказали о важности предстоящих выборов. В связи с этим можно ли получить ответы на ряд наших вопросов?

- Здравствуйте! Конечно, можно.

- Например, в чем преимущества нового закона о выборах по сравнению с предыдущими? Какие ошибки прошлых выборов были учтены?

- Главное преимущество в том, что отныне депутатский мандат не будет продаваться от 100 тысяч до 1 млн долларов. Каждый кандидат будет независимым, и бороться только за себя. Территория Кыргызстана, с учетом географических особенностей, разделена на 30 округов.

Здесь важно отметить, что эти округа определялись не в интересах отдельных лиц, а на основании предложений местных властей и совместно с ЦИК. Есть кандидаты, которые бегают и просят: "Добавьте вон то село в мой округ". Такого не будет.

Мы делаем это в интересах всей страны, а не отдельных кандидатов. Если несколько сел окажутся в округе другого района или даже другой области, не стоит делать из этого трагедию. У нас одна страна. Если кандидат пользуется авторитетом, он пройдет, из какого бы округа ни баллотировался.

Из каждого округа будут избираться по три депутата. Третье место учитывает гендерное равенство и предоставляется с учетом пола кандидата в соответствии с гендерным законом.

- Вы сказали, что теперь не будет продажи мест в партийных списках за миллионы. Но в то же время, чтобы стать кандидатом, нужно внести 300 тысяч сомов. Критики утверждают, что это открывает путь только для богатых, а учителя и врачи не смогут баллотироваться.

- Как только речь заходит о выборах, так сразу начинают громко "заботиться" об учителях и врачах. А до этого пять лет о них и не вспоминали. Как только наступают выборы, начинают громко говорить: "Учителя, врачи!", - так, что иногда хочется расплакаться от этих речей.

Но такие "защитники" на самом деле не переживают за учителей и врачей, им нужны только голоса. Всего в стране их около 200 тысяч.

А разве на прошлых выборах массово баллотировались учителя и врачи? Нет. Разве что единицы. Наоборот, теперь для них открыта возможность.

Раньше депутатские места продавались за 100 тысяч, а то и 1 млн долларов, и деньги шли в карманы лидеров партий. Теперь этого не будет. Еще со времен Акаева кандидаты вносили по 100 тысяч сомов. С тех пор прошло много лет.

Сейчас сумма поднялась до 300 тысяч. Эти деньги невозвратные.

Раньше 100 тысяч возвращали тем, кто набирал более 5 процентов голосов. Теперь они не возвращаются и не попадают в чужой карман, а идут на организацию выборов. Раньше расходы на выборы покрывались из республиканского бюджета, то есть за счет народа.

Теперь выборы будут проводиться за счет самих кандидатов. Я это поддерживаю. Потому что бюджетные деньги нужно беречь. Если бы средства, которые уходили на выборы, направляли на строительство школ, можно было бы ежегодно строить по 10 школ, и за 30 лет, сколько бы их уже было! Что касается фразы "учителя и врачи не соберут 300 тысяч" - это несерьезный аргумент.

Если в округе есть уважаемый учитель или врач, люди сами соберут для него деньги. Родные, соседи, друзья помогут оплатить взнос. Такая практика залога существует во всем мире. Без нее в одном округе могли бы выставить кандидатуры тысячи людей, лишь бы попробовать. Мы уже видели это на выборах президента в 2011 году: тогда подали документы около 90 человек, а реально участвовали только 16.

- В своем обращении, связанном с выборами, Вы строго предупредили госслужащих, а также врачей и учителей: "Если вмешаетесь в агитацию - будем наказывать". А если сами госслужащие, учителя или врачи захотят баллотироваться?

- Если кто-то из них захочет стать депутатом или кандидатом, никаких ограничений нет. Пусть сдают свои должности и участвуют в выборах. Будь то министр, мэр, аким, директор школы или обычный учитель захотят выдвинуть свою кандидатуру, значит должны сложить полномочия и участвовать. Если наберут достаточно голосов - станут депутатами. Если нет - лишатся не только мандата, но и прежней должности.

Иначе руководители могут начать запугивать подчиненных: "Если я не пройду, вернусь обратно. Если не будете за меня бегать - пожалеете!".

- Известно, что в каждом округе будет три мандата. Вы также отметили, что одно место гарантировано для женщин. А что если все три первых места займут женщины?

- Тогда третье место перейдет мужчине. Это место - для гендерного баланса.

Если первые два места займут женщины, то третьим депутатом станет мужчина, набравший среди мужчин наибольшее количество голосов. Если впоследствии место депутата освободится, оно переходит к следующему кандидату по списку. Дополнительных выборов, как раньше, не будет. Это тоже экономия. Раньше на перевыборы уходили сотни миллионов сомов из бюджета.

- Известно, что голосование будет автоматизировано. Должен ли избиратель голосовать только на участке по месту прописки или можно в любом месте?

- Если избиратель в день выборов не находится в своем округе, он сможет проголосовать в любом месте. На крупных базарах и в торговых центрах будут открыты участки, например, на рынках "Дордой", "Кара-Суу", в ТРЦ "Бишкек Парк", "Чынар", "Азия Молл". Также в аэропортах Бишкека и Оша. Везде установят онлайн-камеры. Центральная избирательная комиссия вместе с доверенными лицами кандидатов будет вести прямой эфир и следить за процессом. Если что-то произойдет, сразу буду приняты меры.

Достаточно иметь при себе один из трех документов: ID-паспорт, загранпаспорт или приложение "Түндүк" с QR-кодом. Для избирателей за рубежом - те же документы.

В будущем, постепенно развивая цифровизацию, мы дойдем до того, что люди смогут голосовать прямо из дома через интернет. Тогда и наши соотечественники за рубежом получат полную возможность участвовать в выборах. Нужно лишь время.

- Если можно голосовать из любого места, не возникнут ли конфликты?

- Конфликтов не будет. Все будет видно онлайн - кто и зачем станет спорить? Разве что кто-то с недобрыми намерениями начнет придумывать версии. Но любые жалобы будут рассматриваться с участием комиссии и сторон. Все видеозаписи будут изучаться. В итоге такие жалобщики только сами себя опозорят.

- Вы сказали, что принцип голосования будет "один избиратель - один голос". Но если в округе три мандата, разве не логичнее было бы дать возможность выбирать трех кандидатов?

- Были такие предложения, но мы посчитали их неприемлемыми.

В таком случае преимущество получат богатые кандидаты. Богач может объединиться, скажем, с одной женщиной и еще одним мужчиной, финансировать их кампанию, и они втроем превратятся в "мафию". Тогда у остальных шансов почти не останется.

Поэтому справедливее, если один избиратель отдает голос только за одного кандидата. Тогда каждый кандидат борется за каждый голос лично.

Не стоит делать трагедию из того, что избиратель не может проголосовать сразу за троих. Пусть не слушают тех, кто только зря шумит. Все честно: три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, проходят.

Например, первый получил 50 тысяч голосов, второй - 40 тысяч, третий - 30 тысяч. Четвертый и остальные - меньше.

Если бы каждому разрешили голосовать за троих, подсчет бюллетеней усложнился бы, комиссиям пришлось бы вручную работать с огромными цифрами. Это вызвало бы путаницу и хаос.

Мы со стороны власти создали все условия для чистых выборов. Теперь наш народ тоже должен внести свой вклад, чтобы в парламент пришли достойные депутаты.

Хочу обратиться к избирателям:

Во время агитации и голосования любые нарушения будут фиксироваться правоохранительными органами и госструктурами. Но их сил не хватит на все участки. У вас у каждого есть камера в телефоне. Если увидите подкуп избирателей или продажу голосов - снимайте. Выводите нарушителей на чистую воду.

Давайте проведем выборы максимально честно, так, как еще не было в нашей истории. Проявите гражданскую активность.

Сегодня осталась всего одна серьезная проблема - подкуп голосов. Если мы искореним ее, других проблем не будет. Как говорится "Глаз народа зоркий", "Капля к капле - и море будет". Помогите очистить выборы.

- Вы призвали: "Не голосуйте за "своих" только потому, что они земляки, а выбирайте достойных. Стыдите тех, кто покупает голоса". Верите ли Вы, что нам удастся избавиться от таких негативных явлений?

- В ближайшее время полностью избавиться будет сложно. У нас до сих пор сильны "болезни" землячества, клановости, родоплеменных связей.

Чтобы они исчезли, нужно, чтобы еще одно-два поколения выборов прошло.

Мы же сами видим, что иногда депутаты, которых избрали "по родству", позорят своих избирателей нелепыми заявлениями. Сколько раз бывало, что их слова становились поводом для смеха всей страны. Вот тогда люди поймут, что нельзя слепо поддерживать "своего", нужно выбирать достойных.

Настоящий депутат должен поднимать вопросы аргументированно, серьезно, с фактами. Его слова и дела не должны расходиться. Он должен быть последовательным, сегодняшние слова не должны противоречить вчерашним. Вот тогда это настоящий политик.

Мы тоже когда-то были депутатами. Но никогда не выходили на трибуну без фактов. Чтобы не опозориться, заранее тщательно готовились, собирали стопроцентные доказательства. И только потом говорили.