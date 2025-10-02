В Бишкеке прошла акция "Здоровая Евразия"

В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации при Минздраве 1 октября прошла медицинско-просветительская акция "Здоровая Евразия", приуроченная ко Всемирному дню сердца и Дню пожилых людей.

Организаторами мероприятия выступили АНО "Евразия" и Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Более 100 участников приняли участие в акции, цель которой - напомнить, что забота о сердце начинается с простых и доступных шагов.

В рамках мероприятия:

• всем участникам измерили артериальное давление;

• была проведена консультация с кардиологом;

• прошла медицинская викторина;

• в завершение каждому вручили "Паспорт здорового сердца" - персональную памятку с полезными рекомендациями.