Погода
$ 87.17 - 87.62
€ 101.80 - 102.80

Четыре казахстанки проходят уникальный космический эксперимент

210  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Астане в Национальном космическом центре стартовал уникальный исследовательский проект "SANA-1" с участием четырех женщин, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства ИИ и цифрового развития страны, это первый в Казахстане эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к космическому полету. Эксперимент реализуется совместными усилиями Аэрокосмического комитета ведомства, компании Eurasian Space Ventures и ведущих национальных научных и образовательных организаций.

Особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырех сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета:

Юлия Бакирова – командир экипажа, старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения АО "Национальный центр космических исследований и технологий";

Асем Куандык – научный сотрудник лаборатории теплоизоляционных материалов АО "Национальный центр космических исследований и технологий";

Дарья Комарова – ведущий инженер отдела обеспечения полета и контроля технического состояния космических аппаратов АО "Республиканский центр космической связи";

Линара Жадигерова – инженер лаборатории космо- и геофизических исследований ТОО "Институт ионосферы".

"На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля, разработанном компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта – Героя Казахстана Айдына Аймбетова", – говорится в сообщении.

Всего в закрытом отборе участвовали 15 женщин, которые работают в разных аэрокосмических организациях. Оценивались их состояние здоровья, спортивная подготовка.

Со слов самих исследовательниц, они мечтают после этого попасть в резерв космонавтов. Но их научный эксперимент уже точно послужит стартом для будущих космических миссий.

Эксперимент продлится до 10 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451160
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  