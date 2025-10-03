Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.75 - 102.70

В Бишкеке прошла встреча предпринимателей Кыргызстана и Индии

232  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В посольстве Индии в Кыргызстане состоялась встреча представителей Торгово-промышленной палаты, департамента туризма Министерства экономики и торговли, Национального агентства по инвестициям и бизнес-сообщества нашей страны с представителями индийских бизнес-структур.

Встречу открыл Временный Поверенный в делах Республики Индия в Кыргызской Республике господин Шив Мохан Сингх. Он отметил, что Индия держит двери открытыми для любого взаимодействия с внешним миром и предпринимает все возможные усилия, чтобы через эти двери входили в страну инвесторы из разных государств, в том числе из Кыргызстана.

"Для меня большая честь рассказать вам о возможностях для бизнеса и инвестиций в Индии. Сегодня Индия является одной из самых быстрорастущих экономик мира. Наш большой внутренний рынок, молодая рабочая сила и мощная цифровая инфраструктура создают уверенность для международных инвесторов.

Индия предлагает возможности во многих секторах. Производство, электроника, возобновляемые источники энергии, переработка сельскохозяйственной продукции, фармацевтика, туризм и логистика стремительно развиваются. Штаты Индии конкурируют друг с другом за привлечение бизнеса, а новые соглашения о свободной торговле открывают более широкий доступ к международным рынкам.

Недавние реформы налога на товары и услуги ещё больше упростили систему. Теперь её структура значительно проще: низкая ставка на товары первой необходимости, стандартная ставка на большинство товаров и услуг и более высокая ставка на предметы роскоши. Эти изменения снижают расходы домохозяйств, упрощают соблюдение законодательства в сфере бизнеса и делают торговлю более прозрачной. Для инвесторов это означает более быстрый возврат средств, меньше споров и более предсказуемую политику.

Эти реформы также связаны с более широким геополитическим контекстом. Глобальные цепочки поставок меняются, и компании ищут альтернативы за пределами одной-двух стран. Индия имеет все возможности для получения выгоды от этой диверсификации. В то же время торговые споры и тарифы напоминают нам о важности устойчивости. Политика Индии, направленная на взаимодействие с многочисленными партнерами и ориентацию на самообеспечение, обеспечивает стабильность в нестабильные времена.

Для всех вас, кто смотрит на Индию, посыл ясен. Инвестируйте в сектор роста, используйте Индию как центр для более широкой региональной торговли и пользуйтесь более простыми налоговыми правилами. Правительство серьезно относится к реформам, и Индия готова к более глубокому глобальному партнерству".

"Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания, - сказала в интервью vb.kg руководитель известной медицинской клиники "Авиценна" и сети лабораторий "Экспресс-плюс" Жыпар Керималиева. – Мы ищем возможности для расширения сотрудничества и связей с зарубежными коллегами. Поэтому, как только узнала о такой встрече, пришла на нее. Наша клиника по уровню знаний ее сотрудников, оснащению вполне может совместно работать с индийскими предпринимателями в сфере медицины и фармацевтики. Тем более, что эти сферы в Индии на хорошем счету во всем мире".

Как отметила Гульзат Акпаралиева, представительница Ассоциации женщин-предпринимателей Кыргызстана, любой бизнес требует расширения пространства. "Такие встречи расширяют нетворкинг среди деловых партнеров и возможности в продвижении в первую очередь своего бизнеса. Наша компания Caspi Group Кыргызстан занимается поставками корпоративных подарков в серии "бизнес для бизнеса". Второе направление нашей деятельности – оснащение профессиональных кухонь отелей и ресторанов. И считаю, у нас есть возможности для расширения международных контактов, в частности, с Индией"", - сказала Гульзат Акпаралиева.

Как подчеркнули представители индийского бизнес-сообщества, надо не только сохранить уже достигнутое, используя накопленный опыт в налаженном уже бизнес-партнерстве между нашими странами, а двигаться дальше. Они отметили положительную динамику роста экономического сотрудничества и расширение делового партнерства двух стран. Такие встречи способствуют повышению доверия среди деловых людей обеих стран и продвижению приоритетных направлений международного сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451161
Теги:
бизнес, Индия, посольство, сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  