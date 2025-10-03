В Бишкеке прошла встреча предпринимателей Кыргызстана и Индии

В посольстве Индии в Кыргызстане состоялась встреча представителей Торгово-промышленной палаты, департамента туризма Министерства экономики и торговли, Национального агентства по инвестициям и бизнес-сообщества нашей страны с представителями индийских бизнес-структур.

Встречу открыл Временный Поверенный в делах Республики Индия в Кыргызской Республике господин Шив Мохан Сингх. Он отметил, что Индия держит двери открытыми для любого взаимодействия с внешним миром и предпринимает все возможные усилия, чтобы через эти двери входили в страну инвесторы из разных государств, в том числе из Кыргызстана.

"Для меня большая честь рассказать вам о возможностях для бизнеса и инвестиций в Индии. Сегодня Индия является одной из самых быстрорастущих экономик мира. Наш большой внутренний рынок, молодая рабочая сила и мощная цифровая инфраструктура создают уверенность для международных инвесторов.

Индия предлагает возможности во многих секторах. Производство, электроника, возобновляемые источники энергии, переработка сельскохозяйственной продукции, фармацевтика, туризм и логистика стремительно развиваются. Штаты Индии конкурируют друг с другом за привлечение бизнеса, а новые соглашения о свободной торговле открывают более широкий доступ к международным рынкам.

Недавние реформы налога на товары и услуги ещё больше упростили систему. Теперь её структура значительно проще: низкая ставка на товары первой необходимости, стандартная ставка на большинство товаров и услуг и более высокая ставка на предметы роскоши. Эти изменения снижают расходы домохозяйств, упрощают соблюдение законодательства в сфере бизнеса и делают торговлю более прозрачной. Для инвесторов это означает более быстрый возврат средств, меньше споров и более предсказуемую политику.

Эти реформы также связаны с более широким геополитическим контекстом. Глобальные цепочки поставок меняются, и компании ищут альтернативы за пределами одной-двух стран. Индия имеет все возможности для получения выгоды от этой диверсификации. В то же время торговые споры и тарифы напоминают нам о важности устойчивости. Политика Индии, направленная на взаимодействие с многочисленными партнерами и ориентацию на самообеспечение, обеспечивает стабильность в нестабильные времена.

Для всех вас, кто смотрит на Индию, посыл ясен. Инвестируйте в сектор роста, используйте Индию как центр для более широкой региональной торговли и пользуйтесь более простыми налоговыми правилами. Правительство серьезно относится к реформам, и Индия готова к более глубокому глобальному партнерству".

"Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания, - сказала в интервью vb.kg руководитель известной медицинской клиники "Авиценна" и сети лабораторий "Экспресс-плюс" Жыпар Керималиева. – Мы ищем возможности для расширения сотрудничества и связей с зарубежными коллегами. Поэтому, как только узнала о такой встрече, пришла на нее. Наша клиника по уровню знаний ее сотрудников, оснащению вполне может совместно работать с индийскими предпринимателями в сфере медицины и фармацевтики. Тем более, что эти сферы в Индии на хорошем счету во всем мире".

Как отметила Гульзат Акпаралиева, представительница Ассоциации женщин-предпринимателей Кыргызстана, любой бизнес требует расширения пространства. "Такие встречи расширяют нетворкинг среди деловых партнеров и возможности в продвижении в первую очередь своего бизнеса. Наша компания Caspi Group Кыргызстан занимается поставками корпоративных подарков в серии "бизнес для бизнеса". Второе направление нашей деятельности – оснащение профессиональных кухонь отелей и ресторанов. И считаю, у нас есть возможности для расширения международных контактов, в частности, с Индией"", - сказала Гульзат Акпаралиева.

Как подчеркнули представители индийского бизнес-сообщества, надо не только сохранить уже достигнутое, используя накопленный опыт в налаженном уже бизнес-партнерстве между нашими странами, а двигаться дальше. Они отметили положительную динамику роста экономического сотрудничества и расширение делового партнерства двух стран. Такие встречи способствуют повышению доверия среди деловых людей обеих стран и продвижению приоритетных направлений международного сотрудничества.