Сын Зидана впервые вызван в сборную Алжира

27-летний голкипер Люка Зидан, сын легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, впервые получил вызов в национальную сборную Алжира. Об этом сообщили в соцсетях Федерации футбола страны.

Ранее вратарь выступал за молодежную сборную Франции, однако в сентябре 2025 года сменил спортивное гражданство и стал гражданином Алжира.

Дебют Зидана-младшего может состояться уже в октябре:

9 октября Алжир проведет выездной матч против Сомали,

14 октября дома примет сборную Уганды в рамках отбора к чемпионату мира-2026.

На клубном уровне Люка Зидан защищает ворота испанской "Гранды", выступающей во втором дивизионе чемпионата Испании.