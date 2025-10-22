Медиатур по проектам АБР прошёл в регионах КР (продолжение)

Первая часть медиатура, организованного Азиатским банком развития (АБР) охватывала проекты, реализованные в южных и центральных регионах Кыргызстана - Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Там журналисты увидели, как благодаря инвестициям АБР укрепляется транспортная сеть, модернизируются гидроэнергетические объекты и создаются новые образовательные возможности для молодёжи. Эти примеры наглядно показали, что устойчивое развитие страны возможно тогда, когда внимание уделяется и инфраструктуре, и человеческому капиталу.

Во второй части материала мы расскажем о северных и горных регионах Кыргызстана - Иссык-Кульской и Нарынской областях, где реализуются не менее значимые инициативы. Здесь международная помощь сосредоточена на улучшении качества жизни людей: строительстве систем водоснабжения, модернизации канализационных сетей, ремонте дорог и создании безопасных условий для сельских сообществ.

Каждый проект - это пример того, как шаг за шагом формируется современная инфраструктура, способная противостоять климатическим вызовам, поддерживать экономику регионов и обеспечивать комфортное будущее для их жителей.

Иссык-Кульская область

Уникальное канализационное сооружение построено в Балыкчы при поддержке АБР

В Кыргызстане продолжается реализация проекта Азиатского банка развития (АБР), направленного на улучшение систем водоотведения и развитие коммунальной инфраструктуры в городах Балыкчы и Караколе.

Как сообщил директор отдела управления проектами АБР Омурканов Савурбек, данный проект имеет большое значение для регионов и направлен на создание комфортных условий жизни для горожан.

- Наш проект охватывает два города - Балыкчы и Каракол. Основное внимание уделяется модернизации систем канализации и повышению эффективности работы коммунальных предприятий. В Балыкчы мы завершили строительство уникального канализационного сооружения, одно из наиболее современных сооружений такого типа в регионе. Оно построено с применением современных технологий и полностью соответствует международным стандартам, - отметил он.

Главная особенность сооружения заключается в экологичном подходе к очистке сточных вод. После многоступенчатой фильтрации вода становится настолько чистой, что её можно использовать повторно - для полива сельскохозяйственных культур.

Кроме того, осадок, остающийся после очистки, проходит дополнительную обработку и может применяться в качестве органического удобрения, богатого питательными веществами. Это помогает фермерам улучшать структуру почвы и повышать урожайность без химических добавок.

На предприятии создана современная лаборатория, где проводится анализ качества воды и осадков на всех этапах очистки. Здесь работает специалист из Китая, который обучает кыргызских сотрудников международным стандартам мониторинга, лабораторной аналитике и безопасным методам обращения с органическими отходами.

- Это важный элемент проекта: обучение и передача технологий. После завершения обучения наши специалисты смогут самостоятельно проводить контроль качества и поддерживать высокий уровень экологической безопасности, - подчеркнул Омурканов.

На сегодняшний день объект временно обслуживается подрядной организацией. Согласно контракту, предусмотрен годовой период технического обслуживания, после чего сооружение будет официально передано на баланс предприятия "Водоканал" города Балыкчы.

В рамках проекта также построено 10 километров канализационных сетей, а для нужд коммунального предприятия закуплена современная спецтехника - экскаватор, каналопромывочная машина и самосвал. Это позволит оперативно устранять аварии и обеспечивать бесперебойную работу системы.

- За счёт сэкономленных средств проекта мы запланировали строительство ещё 10 километров сетей. Проект уже находится на стадии одобрения у Азиатского банка развития. После согласования начнём реализацию, - уточнил Омурканов.

Общая стоимость проекта составляет 41,82 миллиона долларов США, из которых 23 миллиона представлены в виде кредита, 14 миллионов - грант, а 5,3 миллиона долларов - софинансирование со стороны Кыргызстана.

Благодаря эффективному управлению удалось сэкономить около 2 миллионов долларов, которые будут направлены на строительство дополнительных сетей в Балыкчы и Караколе.

- Жители активно обращаются в "Водоканал", чтобы подключиться к городской канализации. Это важный шаг к созданию безопасных и современных условий жизни. Ведь исправно работающая канализация - это комфорт, чистота и здоровье для каждой семьи, - подчеркнул он.

После завершения проекта, в соответствии с кредитно-грантовым соглашением, в течение трёх лет подключением новых абонентов к системе будут заниматься местные органы власти.

Нарынская область

Дорога Север–Юг: завершён ремонт участка при поддержке АБР

Эльдар Самаркулов, консультант проекта по строительству альтернативной дороги Север–Юг, рассказал о ходе реализации работ на участке, финансируемом Азиатским банком развития (АБР).

- Мы находимся на втором этапе проекта, на 60-м километре трассы Север–Юг. Общая протяжённость участка составляет 27 километров. Проект финансируется со стороны АБР в форме кредитного соглашения, - сообщил Самаркулов.

Работы начались в 2022 году и были завершены в 2023 году. В настоящее время объект находится на трехгодичном гарантийном обслуживании.

До реконструкции этот участок представлял собой дорогу третьей категории, построенную ещё в советское время. После проведённых работ трасса переведена во вторую категорию, а в пределах населённых пунктов расширена до четырёх полос движения.

В рамках проекта были установлены водопроводные и водоотводные трубы, построены мосты, обустроено уличное освещение и тротуары, что значительно повысило безопасность водителей и пешеходов.

Общая стоимость проекта составила 22 миллиона 531 тысячу долларов , а гарантийный срок эксплуатации дороги три года.

- Ранее на этом участке проводились лишь средние и текущие ремонты, но работы такого масштаба выполнялись впервые. Благодаря проекту АБР дорога стала современнее, безопаснее и удобнее для жителей региона, - отметил Эльдар Самаркулов.

Водители большегрузов также довольны: теперь дорога выдерживает интенсивное движение, стала ровнее и безопаснее, что особенно важно для транзитных перевозок по маршруту Север–Юг.

Долгожданная вода пришла в дома жителей Ак-Кыя

Жители села Ак-Кыя в Нарынской области наконец дождались того, о чём мечтали десятилетиями в их дома пришла чистая питьевая вода.

Много лет подряд женщины и дети носили воду в вёдрах из ручьев и колодцев. Теперь эта тяжелая рутина останется в прошлом.

Строительство системы водоснабжения в Ак-Кыя стало возможным благодаря Программе развития сельского водоснабжения и санитарии, финансируемой Азиатским банком развития (АБР) и правительством Кыргызстана.

Проект реализуется при поддержке Агентства по развитию и инвестированию сообществ (АРИС) и Министерства водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Координатор программы по Нарынской области Улан Байгунчуков рассказал, что все работы уже завершены.

- Финансирование поступило от АБР и правительства Кыргызстана. На сегодняшний день всё готово. По контракту 20 октября подрядчик официально сдаст объект в эксплуатацию, - сообщил Байгунчуков.

Проект реализован консорциумом компаний "Экарас 5" и "Шер-Курулуш". Он рассчитан на 985 жителей, что составляет 149 домохозяйств. Работы начались в июне 2023 года и будут полностью завершены к октябрю 2025 года.

Что сделано в селе

• Пробурена скважина глубиной 90 метров, обеспечивающая подачу чистой воды.

• Установлены два энергоэффективных насоса - рабочий и запасной.

• Построена водонапорная башня высотой 25 метров с оборудованием для обеззараживания воды, чтобы она была безопасной для питья.

• Проложены водопроводные трубы протяжённостью 6,5 километра.

• Установлены 48 бетонных колодцев для обслуживания сети и контроля давления.

Теперь в селе есть современная система водоснабжения, которая будет работать круглый год, независимо от сезона.

"Теперь у нас - жизнь, как в городе"

Журналисты встретились с жительницами Ак-Кыя, которые рассказали, как изменилась их жизнь с приходом воды.

Алиса Майрамбекова, мать четырёх детей, говорит, что теперь жизнь домохозяек стала намного легче:

- Сейчас я в декрете, и для нас, женщин, это большое облегчение. Раньше мы носили воду издалека, часто через снег и холод. Теперь всё дома - можно спокойно постирать, приготовить, помыть детей. Даже пожилым людям стало проще, не нужно выходить на улицу. Качество воды хорошее, и все в селе этому рады, - делится Алиса.

Аэлита Абикова вспоминает, как раньше приходилось стирать вручную и греть воду на печке:

- Раньше мы брали воду из родника, где поили и животных. Сейчас 90% жителей уже подключены к водопроводу. Мы поставили стиральную машину, водонагреватель, душ. Всё удобно. Раньше дети носили воду вёдрами, им это надоело. Теперь у нас, как в городе чисто, удобно и безопасно.

По завершении пресс-тура директор АБР по стране Чжэн Ву подвел итоги поездки:

- Вы из первых уст узнали, как АБР сотрудничает с Кыргызстаном, помогая людям и развивая устойчивую к климатическим изменениям инфраструктуру по всей республике. С 1994 года АБР является ключевым партнером Кыргызстана по развитию. За последние три десятилетия банк профинансировал или выделил стране свыше трёх миллиардов долларов на развитие инфраструктуры и других секторов, - отметил Чжэн Ву.

Он подчеркнул, что сотрудничество будет продолжаться, с акцентом на инфраструктуру, развитие человеческого капитала и сельское хозяйство:

- Мы будем тесно работать с правительством Кыргызстана и местными сообществами, уделяя внимание адаптации к изменению климата, региональному сотрудничеству и развитию частного сектора. За последние дни вы увидели проекты по всей республике - от дорог и энергетики до водоснабжения в Нарыне. Инвестиции АБР со временем превращаются в материальные результаты, которые реально улучшают жизнь сельских жителей.

Директор АБР отметил, что поддержка страны продолжается, несмотря на рост ВВП:

- По данным world bank/FRED номинальный ВВП Кыргызстана вырос с 9, 25 млрд долларов (2021 г.) до 17,5 млрд долларов. Обычно при таком росте международные партнеры прекращают предоставлять грантовую помощь. Но мы продолжаем предоставлять льготные кредиты, рассматривать проекты, которые могут получать грантовую поддержку, и концентрируемся на развитии частного сектора, который тоже может оказать помощь.

Особое внимание АБР уделяет долгосрочным инфраструктурным проектам:

- Концессионные кредиты предоставляются на 32 года, из которых 8 лет - льготный период. Мы полностью поддерживаем проекты, обеспечивающие энергетическую безопасность, такие как Камбарата-1. Эти проекты помогают сохранить водные ресурсы и гарантируют водную безопасность для соседних стран - Узбекистана и Казахстана.

- Мы также развиваем другие направления: ирригацию, образование, энергоэффективность. Портфель проектов АБР для Кыргызстана за последние два года существенно вырос и к концу года превысит один миллиард долларов. Мы видим огромный потенциал страны как регионального хаба, включая развитие туризма, - добавил Чжэн Ву.