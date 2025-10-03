Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.75 - 102.70

Нурзат Нуртаева вошла в топ-3 мирового рейтинга UWW

172  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанская спортсменка Нурзат Нуртаева поднялась на третью строчку мирового рейтинга Объединённого мира борьбы (UWW).

Обновлённый рейтинг составлен по итогам чемпионата мира, который прошёл с 13 по 21 сентября в Хорватии. В весовой категории до 72 кг Нуртаева завоевала бронзовую медаль, что позволило ей подняться на 3-е место в мире.

Среди других представительниц Кыргызстана в мировом рейтинге:

Айпери Медет кызы занимает 1-е место в весе до 76 кг,

Мээрим Жуманазарова расположилась на 21-й позиции в категории до 68 кг.

Кыргызстанские борчихи продолжают подтверждать свой высокий уровень и остаются в числе сильнейших спортсменок планеты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451177
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  