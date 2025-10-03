Нурзат Нуртаева вошла в топ-3 мирового рейтинга UWW

Кыргызстанская спортсменка Нурзат Нуртаева поднялась на третью строчку мирового рейтинга Объединённого мира борьбы (UWW).

Обновлённый рейтинг составлен по итогам чемпионата мира, который прошёл с 13 по 21 сентября в Хорватии. В весовой категории до 72 кг Нуртаева завоевала бронзовую медаль, что позволило ей подняться на 3-е место в мире.

Среди других представительниц Кыргызстана в мировом рейтинге:

Айпери Медет кызы занимает 1-е место в весе до 76 кг,

Мээрим Жуманазарова расположилась на 21-й позиции в категории до 68 кг.

Кыргызстанские борчихи продолжают подтверждать свой высокий уровень и остаются в числе сильнейших спортсменок планеты.