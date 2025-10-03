Женская сборная КР по волейболу в Ташкенте потерпела второе поражение

Женская сборная Кыргызстана по волейболу продолжает выступление на рейтинговом турнире в Ташкенте, где потерпела второе поражение подряд.
2 октября кыргызстанки встретились с хозяйками площадки - сборной Узбекистана - и уступили со счётом 0:3 (18-25, 22-25, 10-25). Победа принесла узбечкам три очка в турнирную таблицу.
Для сборной Кыргызстана это второе поражение на турнире. В первом туре команда также уступила Ирану - 0:3.
Заключительный матч группового этапа кыргызстанки проведут 3 октября против сборной Таджикистана.
Второй тур, 2 октября
Кыргызстан - Узбекистан - 0:3 (18-25, 22-25, 10-25).