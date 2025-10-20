Погода
В Каинды государству возвращены детсад и дом культуры

103  0
Государственному балансу города Каинды Панфиловского района возвращены детский сад и дом культуры, ранее незаконно приватизированные. Общая стоимость социальных объектов с земельными участками составила 641 млн 449 тыс. сомов.

По данным ГКНБ, в ходе проверочных мероприятий установлено, что в 1999 году детский сад и дом культуры были незаконно переданы гражданину А.В.Ш. с нарушением законодательства Кыргызской Республики.

Владелец признал факт незаконной приватизации социальных объектов общей площадью более 2 тысяч квадратных метров и добровольно передал их вместе с земельными участками площадью 1,25 га на баланс города Каинды.


