В Бишкеке пройдет теннисный турнир памяти В.С. Акиньшина

С 8 по 15 октября на кортах СДЮШОР (4-й микрорайон, Бишкек) состоится республиканский традиционный турнир по теннису, посвящённый памяти Заслуженного тренера Кыргызстана В.С. Акиньшина.

Соревнования пройдут в личном разряде среди юношей и девушек следующих возрастных групп:

2008–2011 г.р.

2012–2014 г.р.

2015 г.р. и младше

Игры будут проводиться по олимпийской системе до двух поражений. В случае неблагоприятных погодных условий судейская коллегия может изменить регламент турнира.

Общее руководство соревнованиями осуществляет администрация СДЮШОР.