Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.75 - 102.70

В Бишкеке пройдет теннисный турнир памяти В.С. Акиньшина

174  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 8 по 15 октября на кортах СДЮШОР (4-й микрорайон, Бишкек) состоится республиканский традиционный турнир по теннису, посвящённый памяти Заслуженного тренера Кыргызстана В.С. Акиньшина.

Соревнования пройдут в личном разряде среди юношей и девушек следующих возрастных групп:

2008–2011 г.р.

2012–2014 г.р.

2015 г.р. и младше

Игры будут проводиться по олимпийской системе до двух поражений. В случае неблагоприятных погодных условий судейская коллегия может изменить регламент турнира.

Общее руководство соревнованиями осуществляет администрация СДЮШОР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451182
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  