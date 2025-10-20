Эндуро-мотоциклисты заплатят штраф за повреждение пастбищ

Двое водителей эндуро-мотоциклов оштрафованы за повреждение пастбищных земель в ходе рейда, проведённого Службой экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, нарушения были выявлены инспекторами Регионального управления по городу Бишкеку и Аламудунскому району совместно с сотрудниками Аламудунского районного отдела внутренних дел.

В отношении нарушителей составлены два протокола по статье 245-2 Кодекса КР о правонарушениях "Нецелевое использование пастбищных земель и нарушение экологических требований".

Каждому водителю назначен штраф в размере 5 500 сомов, всего - 11 000 сомов.

В Службе экологического и технического надзора подчеркнули, что борьба с незаконными действиями, наносящими ущерб природным ресурсам, будет продолжена.