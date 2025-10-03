Молодёжная сборная Кыргызстана узнала соперников по Кубку Азии (U-23)

Молодёжная сборная Кыргызстана (U-23) впервые в истории пробилась в финальный раунд Кубка Азии. Турнир пройдёт с 7 по 26 января 2026 года в Саудовской Аравии с участием 16 команд.

По итогам жеребьёвки кыргызстанцы попали в группу A, где встретятся со сборными Саудовской Аравии, Вьетнама и Иордании. Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф.

Группы турнира:

Группа A: Саудовская Аравия, Вьетнам, Иордания, Кыргызстан

Группа B: Япония, Катар, ОАЭ, Сирия

Группа C: Узбекистан, Республика Корея, Иран, Ливан

Группа D: Ирак, Австралия, Таиланд, Китай

Расписание матчей группы A:

1-й тур, 7 января: Вьетнам - Иордания, Саудовская Аравия - Кыргызстан

2-й тур, 10 января: Кыргызстан - Вьетнам, Иордания - Саудовская Аравия

3-й тур, 13 января: Саудовская Аравия - Вьетнам, Иордания - Кыргызстан

Финальный турнир станет важным шагом в подготовке молодёжной сборной Кыргызстана к международным соревнованиям.