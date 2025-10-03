Погода
Минприроды предлагает ограничить использование квадроциклов в горах КР

- Карыпбай кызы Толгонай
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики усилило разъяснительную работу после обращения Президента Садыра Жапарова, призвавшего граждан бережно относиться к природе и пастбищам.

Так, Региональное управление по г. Бишкек и Аламудунскому району Службы экологического и технического надзора совместно с представителями МВД остановили группу граждан, направлявшихся в горную местность на квадроциклах. С ними проведена разъяснительная беседа о правилах экологической безопасности, сохранении природы и необходимости соблюдения законодательства. Материалы переданы в Службу обеспечения безопасности дорожного движения для принятия мер.

В целях системного подхода Министерство разработало проект постановления Кабинета Министров КР "Об ограничении эксплуатации квадроциклов на отдельных территориях Кыргызской Республики". После доработки документ будет вынесен на общественное обсуждение и в установленном порядке направлен в Администрацию Президента.

Министерство призывает граждан беречь природу и строго соблюдать установленные правила.


экология, Кыргызстан
