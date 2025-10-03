Погода
Жапаров подписал закон о получении кредита на реконструкцию "Сулайман-Тоо"

- Светлана Лаптева
Президент Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации Соглашения о дополнительном финансировании проекта "Региональное экономическое развитие" в Ошской области и городе Ош между Кыргызской Республикой и Международной Ассоциацией развития, который подписан 21 апреля 2025 года в городе Вашингтон.

Соглашение предусматривает получение дополнительного кредита в 6,5 млн евро на реконструкцию музея "Сулайман-Тоо" и Узгенского историко-культурного музея в рамках финансируемого Всемирным банком проекта регионального экономического развития в Ошской области и городе Ош.

Кредит выделяется на 50 лет, льготный период 10 лет.

Предусматривается что в ходе реконструкции комплекса Сулайман-Тоо проведут работы в домике Бабура, пещерной мечети и историко-археологическом музее, жилье бронзового века, средневековой бане, также отремонтируют подходные пути и дороги, смотровую площадку. На работы предусмотрено 12,7 млн долларов.

На реконструкцию историко-археологического музейного комплекса в Узгене, где будут проводится работы по улучшению инфраструктуры выделят 3.27 млн долларов.

Напомним, что 10 сентября Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении законопроект, касающийся получения дополнительного кредита в размере 8,5 миллиона евро. Эти средства пойдут на реконструкцию музея "Сулайман-Тоо" и Узгенского историко-культурного музея, что осуществляется в рамках проекта регионального экономического развития, финансируемого Всемирным банком, на территории Ошской области и в городе Ош.


