Ташиев вручил городу Токмок технику и объявил о масштабных проектах

Сегодня, 3 октября 2025 года, состоялось вручение специальной техники и служебных автомобилей структурным подразделениям мэрии города Токмок.

В мероприятии принял участие заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики – председатель Государственного комитета национальной безопасности, генерал-полковник Камчыбек Ташиев.

В своём выступлении Камчыбек Ташиев отметил, что в целях развития города Токмок, от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, была вручена данная спецтехника.

Он сообщил, что в соответствии с распоряжением президента Кыргызской Республики № 325 от 29 сентября 2025 года принято решение о выделении из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики городу Токмок денежных средств в общем объёме 2 млрд 55 млн 500 тыс. сомов.

Выделенные средства будут направлены на реализацию следующих крупных проектов:

1. Капитальный ремонт и строительство внутренних автомобильных дорог города Токмок. Объём финансирования – 1 млрд 812 млн 900 тыс. сомов.

2. Строительство нового корпуса инфекционного отделения. Объём финансирования – 134 млн 600 тыс. сомов.

3. Обновление коммунальной техники и общественного транспорта. Планируется приобретение 10 единиц пассажирских городских автобусов и 2 единиц буровой специальной техники. Объём финансирования – 108 млн сомов.

Выделение данных средств внесёт значительный вклад в решение инфраструктурных и социальных проблем города, а также будет способствовать созданию комфортных условий для жителей.

Кроме того, предусмотрено строительство дополнительных учебных корпусов для средних школ № 1 имени Александра Пушкина и № 2 в городе Токмок.

По этим проектам разработана проектно-сметная документация, а начало строительных работ запланировано на 2026 год. Проекты включены в перечень объектов капитального строительства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики на 2026 год. Финансирование будет осуществляться за счёт республиканского бюджета.

Проектная мощность каждого дополнительного учебного корпуса составит 800 ученических мест, что позволит значительно увеличить вместимость школ города и улучшить условия получения образования. Сметная стоимость строительства каждого объекта – 220 млн сомов, всего потребуется 440 млн сомов.

Министерством будут приняты все необходимые меры для своевременного и качественного выполнения строительных работ. Эти проекты направлены на развитие образовательной инфраструктуры города и удовлетворение потребностей растущего населения.

Также Камчыбек Ташиев поручил местным властям тесно взаимодействовать с населением, контролировать сроки и качество выполняемых работ, а также рационально расходовать бюджетные средства. Он отметил, что в следующем году государством планируется дополнительное выделение материальных средств на благоустройство инфраструктуры города.