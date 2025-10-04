Предложение о проведении форума Айтматова поддержали на Всемирной Ассамблее

Известный государственный и общественный деятель, вице-президент международной ассоциации "Эпосы народов мира", первый вице-спикер парламента Якутии Александр Жирков в Москве на Первой Всемирной Общественной Ассамблее выступил с предложением поддержать решение руководства Республики Кыргызстан о проведении в 2026 году Международного Иссык-Кульского форума им. Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной Общественной Ассамблеи.

В своем выступлении Александр Жирков подчеркнул непреходящую значимость идеи, заложенной в основу Иссык-Кульского форума, созванного великим писателем - гуманистом на пороге грядущего XXI века - тревогу за судьбу единственной во всей Вселенной маленькой живой планеты, призыв к единству и миру всем людям Земли.

"Слова, вложенные в уста старейшины малочисленного нивхского племени морских охотников старика Органа, вновь звучат в наши дни призывом людям Земли находить пути согласия и выхода из опасности исчезновения, быть вместе в поисках лучшего обустройства грядущего мира", - сказал Александр Жирков.

Всемирная Общественная Ассамблея - новая международная коммуникационная платформа поиска и формирования смыслов общего будущего, укрепления осознанного единства народов мира. Инициатором новой международной площадки выступил Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея Народов Мира".

Миссией Всемирной Общественной Ассамблеи, собравшей в эти дни в Москве более 2000 участников из более чем 140 стран мира, объявлено содействие формированию контуров международного партнерства как осознанного единства народов, основанного на принципах общей ответственности за будущее, уважении нравственных идеалов и культурных ценностей каждого народа.

Иссык-Кульский международный форум, основанный в 1986 году по инициативе великого гуманиста, писателя с мировым именем Чингиза Айтматова, в следующем году отметит 40-летие со дня основания. Участники панельной секции единогласно поддержали озвученное предложение. Стало известно, что предложение вошло в итоговую резолюцию Первой Всемирной Общественной Ассамблеи.