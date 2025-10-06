Кыргызский язык объединяет: МГЛУ расширяет международное партнерство

Московский государственный лингвистический университет и Ассамблея народов Мира заключили соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что именно в этом университете действует Центр кыргызского языка и культуры, где студенты изучают кыргызский язык как второй иностранный.

Документ о сотрудничестве подписали ректор МГЛУ Ирина Краева и генеральный секретарь Ассамблеи народов Мира Андрей Бельянинов. На церемонии присутствовали директор Дирекции базовой организации по языкам и культуре государств - участников СНГ Вячеслав Конев, заведующая кафедрой языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья Института международных отношений и социально-политических наук (ИМОиСПН) Женишкуль Хулхачиева, старший преподаватель Асоль Овсянникова, а также студенты-регионоведы первого курса, изучающие кыргызский язык.

Соглашение было подписано в рамках Всемирной общественной Ассамблеи "Новый мир как ресурс мира", организованной Ассамблеей народов Мира. В мероприятии приняли участие представители 157 стран - всего более 4000 участников. На полях Ассамблеи прошли дискуссии на 40 площадках по десяти направлениям. В заседаниях также приняли участие преподаватели и студенты, изучающие кыргызский язык.

Ректор МГЛУ Ирина Краева отметила значимость события: "Всемирная Общественная Ассамблея - уникальная площадка. Здесь эксперты, практики и ученые вместе размышляют, какие сферы сотрудничества СНГ уже перешли от традиций к осознанному партнерству, какова роль Содружества в условиях глобальных изменений, и как странам СНГ продвигать свои культурные продукты на мировых площадках. Для нас подписание договора - это реальный шаг к новым возможностям, в том числе и для более качественного изучения кыргызского языка".

Старший преподаватель Асоль Овсянникова приняла участие в круглом столе "Многообразие как ресурс мира", где собрались представители разных сообществ, сфер и поколений стран СНГ и ШОС. Участники обсудили, какие практики согласия уже работают в локальных сообществах, как укреплять культуру уважения в образовательной и медийной среде, а также как говорить с молодежью о различиях и взаимопонимании.

Своими впечатлениями поделились студенты университета:

Пронина Полина: "Мероприятие было очень интересным и полезным! Мы познакомились с представителями разных стран и их культурой".

Серкова Елизавета: "Встреча с представителями стран СНГ была очень полезной. Мы услышали, как важно поддерживать добрососедские и дружеские отношения между странами и создавать совместные проекты. Спасибо МГЛУ и организаторам Ассамблеи за такое мероприятие!"

Кузнецова Мария: "Для меня это был ценный опыт - я впервые побывала на мероприятии такого масштаба. Мы посетили панельную сессию стран СНГ, где обсуждались перспективы взаимодействия в рамках Содружества. Каждый спикер поделился видением ситуации с точки зрения своей страны. Благодарю руководство кафедры СНГ за возможность участия в таком важном событии".