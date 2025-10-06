Погода
$ 87.27 - 87.60
€ 102.00 - 102.95

Кыргызский язык объединяет: МГЛУ расширяет международное партнерство

328  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Московский государственный лингвистический университет и Ассамблея народов Мира заключили соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что именно в этом университете действует Центр кыргызского языка и культуры, где студенты изучают кыргызский язык как второй иностранный.

Документ о сотрудничестве подписали ректор МГЛУ Ирина Краева и генеральный секретарь Ассамблеи народов Мира Андрей Бельянинов. На церемонии присутствовали директор Дирекции базовой организации по языкам и культуре государств - участников СНГ Вячеслав Конев, заведующая кафедрой языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья Института международных отношений и социально-политических наук (ИМОиСПН) Женишкуль Хулхачиева, старший преподаватель Асоль Овсянникова, а также студенты-регионоведы первого курса, изучающие кыргызский язык.

Соглашение было подписано в рамках Всемирной общественной Ассамблеи "Новый мир как ресурс мира", организованной Ассамблеей народов Мира. В мероприятии приняли участие представители 157 стран - всего более 4000 участников. На полях Ассамблеи прошли дискуссии на 40 площадках по десяти направлениям. В заседаниях также приняли участие преподаватели и студенты, изучающие кыргызский язык.

Ректор МГЛУ Ирина Краева отметила значимость события: "Всемирная Общественная Ассамблея - уникальная площадка. Здесь эксперты, практики и ученые вместе размышляют, какие сферы сотрудничества СНГ уже перешли от традиций к осознанному партнерству, какова роль Содружества в условиях глобальных изменений, и как странам СНГ продвигать свои культурные продукты на мировых площадках. Для нас подписание договора - это реальный шаг к новым возможностям, в том числе и для более качественного изучения кыргызского языка".

Старший преподаватель Асоль Овсянникова приняла участие в круглом столе "Многообразие как ресурс мира", где собрались представители разных сообществ, сфер и поколений стран СНГ и ШОС. Участники обсудили, какие практики согласия уже работают в локальных сообществах, как укреплять культуру уважения в образовательной и медийной среде, а также как говорить с молодежью о различиях и взаимопонимании.

Своими впечатлениями поделились студенты университета:

Пронина Полина: "Мероприятие было очень интересным и полезным! Мы познакомились с представителями разных стран и их культурой".

Серкова Елизавета: "Встреча с представителями стран СНГ была очень полезной. Мы услышали, как важно поддерживать добрососедские и дружеские отношения между странами и создавать совместные проекты. Спасибо МГЛУ и организаторам Ассамблеи за такое мероприятие!"

Кузнецова Мария: "Для меня это был ценный опыт - я впервые побывала на мероприятии такого масштаба. Мы посетили панельную сессию стран СНГ, где обсуждались перспективы взаимодействия в рамках Содружества. Каждый спикер поделился видением ситуации с точки зрения своей страны. Благодарю руководство кафедры СНГ за возможность участия в таком важном событии".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451204
Теги:
кыргызский язык, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  