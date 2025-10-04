Садыр Жапароов: Вопрос о смертной казни будет вынесен на референдум

В конце сентября жестокое убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой вызвало широкий резонанс в стране. Эта трагедия не только глубоко потрясла общественность, но и вновь подняла на повестку дня вопрос о введении нормы смертной казни. Президент Садыр Жапаров взял расследование этого дела под личный контроль и выступил с инициативой усилить ответственность для предотвращения преступлений против женщин и детей. Однако в обществе по этому предложению звучат разные мнения. В связи с этим ИА "Кабар" задало Главе государства несколько актуальных вопросов.

- После трагической гибели Айсулуу Вы поручили Управлению правового обеспечения Администрации Президента начать работу по внесению изменений в соответствующие законы, предусматривающих ужесточение уголовной ответственности. Чем была обусловлена такая необходимость?

- Причины этой необходимости очевидны для всего общества. В последнее время участились случаи преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

К сожалению, нелюди насилуют и убивают детей, девушек и женщин. Если обратиться к статистике, то это выглядит следующим образом.

Убийство (статья 122 Уголовного кодекса КР)

Зарегистрировано в 2021 году:

− дети до 14 лет: 2;

− дети от 14 до 18 лет: 1;

− женщины: 36;

− всего: 39.

Зарегистрировано в 2022 году:

− дети до 14 лет: 1;

− дети от 14 до 18 лет: 1;

− женщины: 41;

− всего: 43.

Зарегистрировано в 2023 году:

− дети до 14 лет: 2;

− дети от 14 до 18 лет: 2;

− женщины: 21;

− всего: 25.

Зарегистрировано в 2024 году:

− дети до 14 лет: 5;

− дети от 14 до 18 лет: 4;

− женщины: 34;

− всего: 43.

Зарегистрировано за 8 месяцев 2025 года:

− дети до 14 лет: 3;

− дети от 14 до 18 лет: 4;

− женщины: 21;

− всего: 28.

Изнасилование (статья 154 Уголовного кодекса КР)

Зарегистрировано в 2021 году:

− дети до 14 лет: 21;

− дети от 14 до 18 лет: 47;

− женщины: 12;

− всего: 80.

Зарегистрировано в 2022 году:

− дети до 14 лет: 34;

− дети от 14 до 18 лет: 29;

− женщины: 7;

− всего: 70.

Зарегистрировано в 2023 году:

− дети до 14 лет: 44;

− дети от 14 до 18 лет: 116;

− женщины: 15;

− всего: 175.

Зарегистрировано в 2024 году:

− дети до 14 лет: 53;

− дети от 14 до 18 лет: 35;

− женщины: 19;

− всего: 107.

Зарегистрировано за 8 месяцев 2025 года:

− дети до 14 лет: 20;

− дети от 14 до 18 лет: 42;

− женщины: 19;

− всего: 81.

Такая статистика растет не только у нас, но и во всех странах мира.

Я не хотел бы приводить названия и сравнивать их.

Кто желает, может ознакомиться с открытыми источниками.

Вот поэтому я и дал поручение усилить меры.

У нас есть большая надежда, что с ужесточением наказания эти преступления прекратятся.

Потому что заключенные перестали бояться тюрьмы. Сегодня пребывание в тюрьмах стало легче, чем раньше. Там установлен режим. Раньше заключенные жили за счет помощи семьи или близких - им передавали еду, одежду, деньги. Более того, мало того что они сами находились в тюрьме, они еще и "воровским" порядком содержали воров.

Сейчас им бесплатно предоставляется трехразовое питание и одежда, они обеспечены работой и получают заработную плату.

Более того, сейчас есть такие, кто даже отправляет деньги своим семьям. Поэтому я считаю, что если ввести смертную казнь, это остановит преступления. А если полностью не остановит, то значительно сократит их количество.

- В социальных сетях вокруг этой темы люди высказывают основную обеспокоенность тем, что у общества низкий уровень доверия к судам и правоохранительным органам. Есть опасения, что смертная казнь может быть применена к невиновным?

- Чтобы этого не случилось, специалисты разработают соответствующие механизмы. Я уже дал поручение.

Сейчас XXI век. Век технологий. Например, если следствие будет полностью подтверждено видеоматериалами, а судебные процессы будут в прямом эфире показываться онлайн, то несправедливо приговорить человека к смертной казни будет крайне сложно.

Кроме того, можно рассмотреть вопрос участия представителей обеих сторон в суде. Например, мать вчерашнего насильника обратилась к народу через интернет и сама сказала: "Я согласна, чтобы моему сыну дали наивысшую меру наказания". Поэтому если близкие будут участвовать в процессе, они увидят все своими глазами и убедятся. Дать человеку смертный приговор - это не простое дело. К этому нужно подходить крайне тщательно. Мы сто раз отмерим, один раз отрежем.

- Если такая суровая мера будет введена, каков будет механизм ее исполнения? К каким преступлениям она будет применяться? Например, будет ли она применяться к тем, кто уличен в крупной коррупции?

- Вопрос коррупции сюда вообще не нужно вмешивать. Речь идет только об убийствах и изнасилованиях несовершеннолетних. Если сюда впутать коррупцию, тогда, как вы и говорите, могут пострадать невиновные. Потому что под предлогом борьбы с коррупцией могут начать наказывать и тех, кто ни при чем. Мы же люди, у всех есть слабости.

Среди сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих полно тех, кто враждует между собой. Могут оклеветать друг друга ссылаясь на коррупцию. А вот ложно обвинить в убийстве или изнасиловании - это совсем не так просто.

Если недавно принятый закон будет строго работать, то с коррупцией будет покончено. На самом верху ее уже нет. Проблема осталась на уровне акимов, мэров, глав айыл окмоту. Половину миллиардов, выделенных на развитие регионов, они присваивают, а на оставшуюся половину даже толком не работают. На местах порядок так и не наведен. Постепенно и там будем наводить дисциплину.

Всех, кто украл, заставим вернуть похищенное. Где, сколько средств было выделено, какие работы выполнены, сколько они стоили, сколько украдено - по моему поручению везде работают комиссии. Результаты должны быть к концу декабря или в январе. После этого примем меры.

Сейчас наша главная проблема - это защита женщин и детей.

- Эксперты напоминают, что введение такой меры противоречит Конституции страны, а также международным обязательствам Кыргызстана, который присоединился к соглашениям об отмене смертной казни. Не станет ли возвращение смертной казни нарушением этих обязательств? Как вы предлагаете решать этот вопрос?

- Мы не будем принимать такое решение единолично. Обязательно посоветуемся с народом. Согласно статье 25 Конституции КР, смертная казнь запрещена. В то же время каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.

Недопустимо покушаться на жизнь и здоровье человека. В этой статье Конституции четко прописано, что лишение жизни не может происходить самоуправным образом.

Иными словами, в рамках закона государство имеет право защищать жизнь и здоровье человека от посягательств.

Общество предлагает ввести смертную казнь для защиты неприкосновенных прав наших детей и женщин. Это требование народа может быть решено только через закон.

Законопроект - "О внесении изменений в статью 25 Конституции" - в первую очередь будет вынесен на общественное обсуждение.

Затем Конституционный суд даст заключение по законопроекту о внесении изменений в Конституцию.

Этот законопроект может быть принят на референдуме.

Иными словами, вопрос решается исключительно путем всенародного голосования. Если большинство народа поддержит, то далее вновь избранный Жогорку Кенеш должен будет принять законы о выходе из международных соглашений, а также законы о внесении изменений в действующие кодексы и законодательство.