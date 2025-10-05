Погода
$ 87.24 - 87.66
€ 102.00 - 102.95

Сборную Узбекистана на чемпионат мира по футболу повезет Фабио Каннаваро

221  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Итальянский специалист, в прошлом обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро возглавит сборную Узбекистана по футболу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Фабио Каннаваро сменит на посту тренера национальной команды Узбекистана отечественного специалиста Тимура Кападзе.

Как уточняет издание Championat.Asia, срок контракта с Каннаваро рассчитан по системе 1+4, то есть, решение по долгосрочному соглашению будет приниматься по итогам выступления национальной команды на чемпионате мира-2026 в США.

По данным "Ферганы", краткосрочное соглашение стало камнем преткновения при поиске иностранного тренера Ассоциацией футбола Узбекистана. Ранее от работы с узбекской сборной отказались немец Йоахим Лёв, португалец Пауло Бенту, хорват Славен Билич. Все они хотели долгосрочные соглашения, где предусматривается выплата неустойки в случае расторжения. По всей видимости, Каннаваро стал единственным из более или менее известных в футбольном мире персон, кто согласился на предложенные АФУ условия. Очевидно, это связано с достаточно небольшим опытом итальянца на уровне сборных. Ранее он провел два матча во главе национальной команды Китая, проиграл оба, в том числе и сборной Узбекистана (0:1).

Фабио Каннаваро - звезда мирового футбола. Чемпион мира в составе сборной Италии. Обладатель "Золотого мяча"-2006. Выиграл десятки трофеев в составах топ-клубов. В качестве тренера работал в чемпионате Китая с "Гуанчжоу Эвергранд" и "Тяньцзинь", с которыми брал национальные трофеи. Также работал с итальянскими "Беневенто" и "Удинезе", но больших успехов не достиг. Последним местом работы был хорватский "Динамо Загреб", где у Каннаваро не сложилось совсем. Он был отправлен в отставку весной этого года после сенсационного разгрома от скромной "Истры 1961" (0:3), а "Динамо" в итоге остался без чемпионства.

Источник: Фергана


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451210
Теги:
Узбекистан, футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  