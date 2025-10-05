Сборную Узбекистана на чемпионат мира по футболу повезет Фабио Каннаваро

Итальянский специалист, в прошлом обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро возглавит сборную Узбекистана по футболу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Фабио Каннаваро сменит на посту тренера национальной команды Узбекистана отечественного специалиста Тимура Кападзе.

Как уточняет издание Championat.Asia, срок контракта с Каннаваро рассчитан по системе 1+4, то есть, решение по долгосрочному соглашению будет приниматься по итогам выступления национальной команды на чемпионате мира-2026 в США.

По данным "Ферганы", краткосрочное соглашение стало камнем преткновения при поиске иностранного тренера Ассоциацией футбола Узбекистана. Ранее от работы с узбекской сборной отказались немец Йоахим Лёв, португалец Пауло Бенту, хорват Славен Билич. Все они хотели долгосрочные соглашения, где предусматривается выплата неустойки в случае расторжения. По всей видимости, Каннаваро стал единственным из более или менее известных в футбольном мире персон, кто согласился на предложенные АФУ условия. Очевидно, это связано с достаточно небольшим опытом итальянца на уровне сборных. Ранее он провел два матча во главе национальной команды Китая, проиграл оба, в том числе и сборной Узбекистана (0:1).

Фабио Каннаваро - звезда мирового футбола. Чемпион мира в составе сборной Италии. Обладатель "Золотого мяча"-2006. Выиграл десятки трофеев в составах топ-клубов. В качестве тренера работал в чемпионате Китая с "Гуанчжоу Эвергранд" и "Тяньцзинь", с которыми брал национальные трофеи. Также работал с итальянскими "Беневенто" и "Удинезе", но больших успехов не достиг. Последним местом работы был хорватский "Динамо Загреб", где у Каннаваро не сложилось совсем. Он был отправлен в отставку весной этого года после сенсационного разгрома от скромной "Истры 1961" (0:3), а "Динамо" в итоге остался без чемпионства.

Источник: Фергана