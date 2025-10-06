Акжол Махмудов выступит на турнире PWL 10 в Москве

Двукратный призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе Акжол Махмудов примет участие в турнире Poddubny Wrestling League 10 (PWL 10), который состоится 8 ноября в Москве, сообщают организаторы соревнований.

По данным 24.kg, в программе турнира - 10 поединков с участием лучших борцов мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Своё участие подтвердили двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион Заур Угуев, а также Акжол Махмудов, который выступит в категории до 82 кг. Имена соперников станут известны после чемпионата мира.

Ранее кыргызстанец уже выступал на аренах PWL, где одержал яркие победы над россиянином Романом Власовым и французом Ибрагимом Ганемом.

Справка:

Poddubny Wrestling League (PWL) - профессиональная борцовская лига, основанная в 2022 году в России. Названа в честь легендарного борца Ивана Поддубного, шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе.