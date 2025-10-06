Погода
$ 87.27 - 87.60
€ 102.00 - 102.95

Акжол Махмудов выступит на турнире PWL 10 в Москве

88  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Двукратный призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе Акжол Махмудов примет участие в турнире Poddubny Wrestling League 10 (PWL 10), который состоится 8 ноября в Москве, сообщают организаторы соревнований.

По данным 24.kg, в программе турнира - 10 поединков с участием лучших борцов мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Своё участие подтвердили двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион Заур Угуев, а также Акжол Махмудов, который выступит в категории до 82 кг. Имена соперников станут известны после чемпионата мира.

Ранее кыргызстанец уже выступал на аренах PWL, где одержал яркие победы над россиянином Романом Власовым и французом Ибрагимом Ганемом.

Справка:

Poddubny Wrestling League (PWL) - профессиональная борцовская лига, основанная в 2022 году в России. Названа в честь легендарного борца Ивана Поддубного, шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451214
Теги:
греко-римская борьба, турнир, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  