Погода
$ 87.27 - 87.60
€ 102.00 - 102.95

Нурсултан Кенешбеков дважды побил рекорд Кыргызстана на полумарафоне

163  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский легкоатлет Нурсултан Кенешбеков во второй раз за неделю установил новый национальный рекорд на полумарафонской дистанции (21,1 км).

5 октября на Казанском марафоне Кенешбеков финишировал вторым с результатом 1:01:39, улучшив собственное достижение.

Ранее, 28 сентября, он выиграл полумарафон в Алматы, пробежав дистанцию за 1:02:44 и тогда также установив рекорд страны. Новый результат подтверждает стабильное улучшение формы спортсмена и его лидерство среди кыргызстанских бегунов на длинные дистанции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451218
Теги:
марафон, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  