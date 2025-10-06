Нурсултан Кенешбеков дважды побил рекорд Кыргызстана на полумарафоне

Кыргызстанский легкоатлет Нурсултан Кенешбеков во второй раз за неделю установил новый национальный рекорд на полумарафонской дистанции (21,1 км).

5 октября на Казанском марафоне Кенешбеков финишировал вторым с результатом 1:01:39, улучшив собственное достижение.

Ранее, 28 сентября, он выиграл полумарафон в Алматы, пробежав дистанцию за 1:02:44 и тогда также установив рекорд страны. Новый результат подтверждает стабильное улучшение формы спортсмена и его лидерство среди кыргызстанских бегунов на длинные дистанции.