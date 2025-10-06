Погода
Молодежный чемпионат мира по футболу пройдет в Узбекистане и Азербайджане

Узбекистан и Азербайджан станут совместными хозяевами молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет в 2027 году, сообщает Prosports.kz.

Решение было утверждено 2 октября на заседании Совета ФИФА в штаб-квартире организации в Цюрихе.

По данным телеграм-канала "Футболиум", это станет первой в истории совместной организацией турнира двумя странами из разных конфедераций - Узбекистаном (АФК) и Азербайджаном (УЕФА). Детали формата и распределения групп между странами пока не уточняются.

Отметим, что чемпионат мира U-20 2025 года в эти дни проходит в Чили с участием 24 сборных.


