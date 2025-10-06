Гулжигит Алыкулов может покинуть московское "Торпедо"

Футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов находится под вопросом в составе московского "Торпедо", сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

Новый главный тренер клуба Дмитрий Парфёнов не рассчитывает на 24-летнего вингера, и Алыкулов не вышел на поле в недавнем кубковом матче. Контракт игрока рассчитан ещё на два года, поэтому клубу предстоит решить, будет ли это прямой трансфер или расторжение соглашения с компенсацией.

В текущем сезоне Первой лиги России Алыкулов провёл 7 матчей и забил 1 гол. В сезоне-2024 он сыграл 30 матчей за гродненский "Неман", забив 8 мячей и сделав 3 результативные передачи.

На данный момент "Торпедо" занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги с 9 очками после 12 матчей.