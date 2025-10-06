Погода
Синьцзян в новом облике: 70 лет созидания и процветания общими усилиями

- Нина Ничипорова
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин:

Синьцзян - обширный и красивый регион Китая, сочетающий в себе богатство природы, культур и традиций. В этом году отмечается 70-я годовщина образования Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.

За 70 лет под руководством Коммунистической партии Китая народы СУАР стали подлинными хозяевами своей судьбы. Здесь была внедрена и успешно реализована система национальной районной автономии. В особенности с начала реализации стратегии КПК по управлению Синьцзяном в новую эпоху СУАР сделал твердые шаги на пути китайской модернизации, во всех сферах социальной жизни произошли масштабные перемены и достигнуты значимые исторические успехи. Сегодня Синьцзян – это регион социальной стабильности, устойчивого экономического развития, национального единства, культурного процветания, религиозной гармонии и благополучной жизни народа.

Своими грандиозными переменами за 70 лет СУАР открывает новую главу развития

Экономика СУАР демонстрирует динамичный рост. Если в 1955 году ВРП района составлял лишь 1,23 млрд юаней, то в 2017 году он превысил 1 трлн юаней, а к 2024 году вырос до более чем 2 трлн юаней.

Заметные сдвиги произошли и в уровне жизни населения. Показатель урбанизации вырос с 44,22% в 2012 году до 60,36% в 2024 году. Быстрыми темпами развивается инфраструктура: современные железные дороги и скоростные автомагистрали соединяют округа и города, успешно реализованы проекты "гигабит в каждом уезде", "5G в каждом поселке" и "широкополосный интернет в каждом селе".

Формулируется эффективный кластер современного производства. В 2024 году урожайность зерна на му (15 му=1 га) достигла 525 кг, что является наивысшим показателем по стране. А валовой сбор хлопка на протяжении 32 лет подряд удерживает первое место в Китае. Наряду с этим динамично развиваются новые производительные силы: открыт Национальный инновационный центр технологий ветроэнергетики, на нефтяном месторождении Тарим пробурена сверхглубокая скважина, обновившая рекорд Азии. По состоянию на конец 2024 года в регионе зарегистрировано 2742 высокотехнологичных предприятия. Все это свидетельствует о беспрецедентной экономической активности в регионе.

Интегрируя собственную стратегию открытости в общую архитектонику открытости страны на западном направлении, СУАР ускоряет формирование основной зоны Экономического пояса Шелкового пути в рамках инициативы ОПОП, активно создает "золотой коридор" на Евразийском континенте и превращается в плацдарм открытости Китая в западном направлении.

На сегодняшний день в СУАР функционируют 19 пограничных КПП, действует 119 маршрутов двухсторонних международных автомобильных перевозок и 10 маршрутов многосторонних международных грузоперевозок. В 2024 году через территорию СУАР прошло более 16,4 тысячи контейнерных поездов Китай-Европа (Центральная Азия). На протяжении последних пяти лет этот показатель стабильно превышает 10 тысяч составов ежегодно. Если в 1950-е годы СУАР поддерживал торговлю лишь с несколькими странами, то по итогам 2024 года он установил торгово-экономические связи уже с 211 странами и регионами мира. Объем внешней торговли вырос с 158,96 млрд юаней в 2012 году до 434,16 млрд юаней в 2024 году. Связывая Европу и Азию, открываясь миру, СУАР уверенно повышает уровень своей открытости и активно участвует в мировой экономике.

За 70 лет все национальности СУАР, сплотившись подобно зёрнам граната, живут в гармонии, дружбе и согласии

Синьцзян с древних времен является многоэтническим регионом. Сегодня здесь живут представители 56 этнических групп, которые составляют единое целое и являются членами большой семьи китайской нации. Председатель Си Цзиньпин отметил: "Все народы тесно сплачиваются, как зёрна граната. Мы все являемся членами единой общности китайской нации". В СУАР стартовала кампания "Национальное единство - одна семья", в рамках которой проводятся многочисленные мероприятия по укреплению дружбы между этносами. Взаимодействие, обмен и интеграция различных национальностей в СУАР становятся все более глубокими и многогранными.

С момента XVIII съезда КПК Центральный комитет КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, уделяет повышенное внимание и поддержку развитию СУАР, выделив свыше 200 миллиардов юаней в качестве специальной помощи, а также оказав значительную поддержку в развитии промышленности, реализации крупных проектов, разработке преференциальных политик и привлечении инвестиций. В рамках Программы оказания помощи Синьцзяну в регион направляется большое количество квалифицированных кадров из развитых провинций Китая. Народы СУАР и других регионов страны объединяют усилия ради воплощения китайской мечты. К концу 2020 года в СУАР 3,06 млн человек были выведены из-за черты бедности, а располагаемый денежный доход сельских жителей достиг около 20 тыс. юаней.

Уровень сохранения контингента в системе девятилетнего обязательного образования достиг 99%, что выше среднего показателя по стране. Реализуется программа всеобщего бесплатного медицинского обследования. Средняя продолжительность жизни населения увеличилась с 30 лет в 1949 году до 77 лет в 2024 году. Все это отражается в росте чувства удовлетворенности, счастья и безопасности людей всех этнических групп.

Синьцзян активно развивает культуру всех этнических групп, бережно охраняет богатое наследие и вносит весомый вклад в китайскую культуру. Яркие жемчужины национального искусства – уйгурские мукамы, кыргызский эпос "Манас" были включены в список нематериального культурного наследия государственного значения и получили признание во всем мире. Языки, письменность, обычаи и вероисповедания всех этнических групп пользуются полным уважением и правовой защитой.

Развитие СУАР придает мощный импульс китайско-кыргызскому сотрудничеству

В последние годы под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова китайско-кыргызские отношения вступили в "золотой период" развития. СУАР и Кыргызстан соединяют общие горы и реки, а культурная близость делает их народы особенно близкими. Сегодня СУАР занимает передовые позиции во взаимовыгодном сотрудничестве и дружественных обменах между Китаем и Кыргызстаном. Все три пограничных КПП между Китаем и Кыргызстаном находятся именно здесь. Через них кыргызские мёд, сухофрукты и другие товары выходят на китайский рынок, а китайские товары находят свое место в кыргызских семьях. СУАР установил побратимские отношения с Ошской и Баткенской областями, а также с городами Бишкек и Ош. Это позволяет расширять региональное сотрудничество и усиливать практическое взаимодействие.

СУАР ежегодно предоставляет более сотни стипендий кыргызским школьникам и студентам, а также совместно с четырьмя ведущими вузами Кыргызстана учредил Институты Конфуция, ставшие важными центрами языкового и культурного обмена.

В Кызылсу-Кыргызском автономном округе СУАР проживают китайские кыргызы, имеющие общие корни с кыргызами Кыргызстана и на протяжении веков хранящие эпос "Манас". Совместное исследование и сохранение этого культурного наследия стало ярким примером плодотворного взаимодействия двух стран в гуманитарно-культурной сфере. Реализация масштабных стратегических проектов – железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, нового КПП "Бедель" и автодороги Барскоон-Бедель создает новые возможности для сотрудничества между СУАР и Кыргызстаном. Большой потенциал открывается для развития экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики и гуманитарных обменов. Повышение качества и уровня взаимодействия между СУАР и Кыргызстаном будет и впредь придавать мощный импульс двустороннему сотрудничеству, служить на благо народов двух стран и вносить вклад в укрепление китайско-кыргызских отношений.


