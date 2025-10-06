В целом неделя продуктивна. Гороскоп с 6 по 12 октября

Неделя знаменательна Полнолунием, которое состоится во вторник, 7 октября. В целом неделя продуктивна, исключение составит лишь день Полнолуния, вторник. Значимые встречи, мероприятия, старт проектов можно назначаться на любые дни недели за исключением вторника. Полезно на этой неделе приступать к обучению. Полученные знания станут драйвером роста и развития в долгосрочной перспективе. Удачны инвестиции. До субботы могут благополучно развиваться романтические отношения. Понедельник располагает к решению срочных вопросов, проведению непродолжительных по времени динамичных мероприятий. Удачны непродолжительные поездки. Вторник, день Полнолуния, эмоциональный день. Конфликты могут вспыхивать по каждому пустяку. Воздержитесь от решения спорных вопросов, проводить важные встречи и переговоры. День не подходит для крупных вложений и покупок. Обратите внимание на здоровье. Возможны головные боли. Среда и четверг располагают для свиданий и вечеринок. Дни эмоционально уравновешенные и можно будет прийти к пониманию по ряду важных вопросов. Удачны дни для старта долгосрочных проектов, особенно от которых ожидаете роста доходов. Выгодны инвестиции и покупки. Дни благоприятны для посещения парикмахера и косметолога. Пятница и суббота – располагают к обучению, в том числе онлайн, проведению различных мероприятий. Дни общения, расширения круга деловых и дружеских знакомств. Удачны поездки. Можно заниматься переездом, поставкой товара. Воскресенье благоприятно для семейного отдыха и развлекательных семейных путешествий.

Овен – продолжайте работать над пополнением казны и покупками для дома, вложениями в свой бизнес, не слушая многочисленных знакомых. В начале недели их неожиданные предложения могут смешать все планы, и направить ваши финансовые потоки в русло, которое приведёт к потерям и конфликтам с теми же знакомыми. В завершении недели дайте себе возможность действительно отдохнуть и набраться сил. Решая многочисленные вопросы, вы можете выбиться из сил, что отразиться на здоровье.

Телец – вопросы будут решаться своим чередом, а попытка ускорить процесс в начале недели может многое усложнить. Воздержитесь от споров как с деловыми партнёрами, коллегами, так и руководством. Даже резкие комментарии могут усложнить взаимодействие, что навредит ход дел и процессу оформления документов. С пользой пройдут частые поездки. Встречи, как деловые, так и личные, свидания на которые вы спешили, доставят положительные эмоции. Лишь в завершении недели дружеские встречи и свидания могут пройти в скованной обстановке.

Близнецы – удачно будут складываться финансовые дела, а потому можно рассчитывать на дополнительные финансовые поступления, что позволит и обновить гардероб к осени и порадовать домочадцев, осуществив их давние мечты. Появится возможность сделать нужные покупки для дома, а возможно и заняться ремонтом. Сделки с недвижимостью также выгодны. В начале недели хлопоты могут доставить поездки. Будьте также внимательнее в учёбе. Спешка может привести к досадным ошибкам.

Рак – коллеги и друзья окажутся неважными финансистами, что станет понятным из провала их коммерческого плана. Отказавшись от финансирования совместного дела, либо совершения дорогостоящих покупок, вы сумеете избежать потерь. Давать или брать деньги в долг в подобной ситуации достаточно рискованное дело. Избежав финансовых споров, вы продолжите общение, совершите немало интересных поездок и обретёте новых друзей.

Лев – придерживаясь достигнутых договорённостей и не меняя планов под натиском домочадцев или хороших знакомых, вы проведёте неделю в гармонии и спокойствии. Благодаря подсказкам интуиции, вы сможете совершить выгодные покупки, решить финансовые вопрос, а возможно, создать новые источники доходов. Стоит позаботиться и о здоровье, получив курс профилактических процедур. В конце недели воздержитесь от покупок в кредит, а также от одалживания денег.

Дева – в целом, обсуждаемые идеи удастся реализовать и это касается как дел, так и досуга. Возможно возобновление общения с давними знакомыми, что также сыграет положительную роль. Но, не обойдётся и без исключений. В начале недели воздержитесь от быстрого ответа назойливым собеседникам, которые будут навязывать сотрудничество, набиваться к вам в друзья. Перекроив все ваши планы, они могут со скандалом уйти, когда дела не сложатся, а вам придётся расхлёбывать последствия. В конце недели неприятно могут удивить своей несговорчивостью домочадцы.

Весы – тихая гавань, в которой вы сейчас находитесь, может наскучить. Возникнет желание попытать силы в рискованных коммерческих проектах, испытать новые ощущения в романтических отношениях, устроить вечеринку. Нарушив спокойствие, сложно будет остановиться и выйти из круговорота событий, пока не кончатся деньги. Сохранив сбережения, вы сможете оказать помощь близким людям, а также сделать приятный подарок любимому человеку.

Скорпион – может возникать много сомнений в необходимости начала новых проектов, обучения, особенно за рубежом, а также в новых знакомствах, как деловых и личных. Увязнув в сомнениях и ненужных советах домочадцев, вы можете много себя лишить. Откликнувшись на новые возможности, удастся претворить в жизнь мечты. Приятно оживятся уже сложившиеся романтические отношения, особенно если решитесь на совместную поездку.

Стрелец – общение с влиятельными людьми, а также представителями госорганов пойдёт на пользу. Оформив необходимые документы, заручившись согласием важных персон, спокойно переходите к реализации задуманного. Спешка может навредить не только карьере, но и здоровью. События, которые ускоряют ваши действия, в действительности не имеют столь значимого влияния, а потому перекраивать планы из-за полученных сообщений не стоит. Займитесь здоровьем, укрепите силы.

Козерог – сообщения издалека, а также встречи с приехавшими друзьями и родственниками позволят восстановить прерванные отношения. Наполненные романтикой свидания дадут возможность объясниться в чувствах любимому человеку. Достигнутая душевная гармония хрупкая, а потому торопить события не желательно. Пусть всё идёт своим чередом. Шумные вечеринки, финансовые вопросы, покупки создадут о вас неверное впечатление и счастье, которое было так близко, вновь отдалится.

Водолей – время ждать не будет, а потому принимайте решения оперативно, когда речь идёт о покупках, сделках с недвижимостью и работе. Вы сможете как удачно потратить деньги, так и заработать их, если не станете долго размышлять о выгодности данного шага. Ваше промедление может вызвать бурю негодования в доме. Возникший конфликт может быть недолгим, но разрушительным. Берегите отношения в доме, а если сомневаетесь в выборе, посоветуйтесь с домочадцами.

Рыбы – вспомнив о том, как вели по отношению к вам люди из ближайшего окружения, вы сможете выделить настоящих друзей и явных недоброжелателей. Это будет важно сделать в начале недели, дабы не наступить в очередной раз на грабли, заботливо подставленные завистниками. В этот раз они могут достичь своей цели. Придерживаясь общества позитивно настроенных людей, вы сможете и в делах преуспеть, и неплохо отдохнуть, выехав в гости или на природу.

Астролог Андрей Рязанцев