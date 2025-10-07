Канат Апсатаров: "Внутренние рейсы так же захватывают, как международные"

7 октября Кыргызстан отмечает День гражданской авиации. В этот день особенно ощущается, что профессия пилота - это не просто работа, а образ жизни, требующий дисциплины, ответственности и постоянного профессионального роста. Корреспондент vb.kg поднялась в небо вместе с экипажем Asman Airlines и после посадки побеседовала с командиром Dash 8 Q400 Канатбеком Апсатаровым, за плечами которого 8 тысяч часов налета, десятки международных рейсов и посещение множества аэропортов по всему миру.

Как началась ваша карьера и почему выбрали авиацию?

С детства мечтал летать. Поначалу это казалось просто мечтой, но со временем она стала целью. Поступил в Кыргызский авиационный институт, успешно закончил обучение, затем продолжил обучение в Европе и США, где переучился и получил международные лицензии. После этого начал летать в Кыргызстане, сочетая знания зарубежной школы с опытом отечественной авиации.

С какого рейса началась ваша профессиональная деятельность?

Я начинал в "Эйр Кыргызстан", где получил отметку второго пилота. Каждый рейс был уроком: освоение самолетов, взаимодействие с диспетчерами, изучение новых аэропортов. Затем перешел в AviaTraffic, где стал командиром, а позже присоединился к Asman Airlines, чтобы поддержать национальную авиацию и развивать новые внутренние маршруты.

Какой тип рейсов вам нравится больше и почему?

В предыдущей компании выполняли международные чартерные рейсы. Основные направления - страны СНГ: Россия (от Иркутска до Санкт-Петербурга), а также Дели и Пакистан. Мы также выполняли рейсы на курортные направления, включая Египет (Шарм-эль-Шейх) и Мальдивы. Такие полеты требовали высокой концентрации и умения работать с разными аэропортами, погодными условиями и нагрузкой по пассажирам. Эти рейсы давали бесценный опыт управления самолетом и взаимодействия с пассажирами в международных условиях.

С открытием Asman Airlines мы сосредоточились на внутренних рейсах по Кыргызстану: Джалал-Абад, Иссык-Куль, Нарын, Каракол, Тамчы. Новые аэропорты и визуальные заходы делают полеты увлекательными и неповторимыми, а красота родной природы придает им дополнительный интерес.

Раньше я предпочитал международные рейсы - почти весь налет у меня был за границей. Но внутренние рейсы теперь не менее интересны: новые маршруты позволяют изучать страну с высоты и видеть места, которые с земли не воспринимаются так полно. Совмещение внутренних и международных рейсов было бы идеальным - короткие перелеты дают динамику, международные - масштаб и разнообразие.

Что в вашей профессии самое сложное?

Самое сложное - становление пилотом: получение отметки второго пилота, стажировка, повторение процедур и освоение новых моделей самолетов. Это требует дисциплины, концентрации и ответственности. После этого работа становится привычной, главное - принимать правильные решения и быть готовым к неожиданностям.

Помните свой первый полет?

Да, это был полет в Кара-Балте на Ан-2. Инструктор сидел рядом, я выполнял взлет и посадку при сильном боковом ветре. Страшно не было - было интересно и напряженно, каждый момент требовал сосредоточенности.

Есть ли у вас ритуалы перед полетом?

Нет особых ритуалов, строго следуем чек-листам, проверяя каждый этап запуска и процедур перед полетом. Это гарантирует безопасность и уверенность в самолёте.

Как справляетесь с турбулентностью?

Турбулентность бывает разной, включая Турбулентность ясного неба (ТЯН), которую невозможно увидеть визуально. Когда ощущаем её, включаем ремни безопасности и предупреждаем пассажиров. Это безопасно, главное - соблюдать процедуры.

Какие страны хотелось бы посетить в качестве пилота?

Я почти везде был, кроме Японии и Австралии. Хотел бы выполнять регулярные рейсы в Европу и США. Особенно важно для Кыргызстана выйти из черного списка ЕС, чтобы открыть новые международные маршруты.

Как вы восстанавливаетесь после полета?

У нас короткие рейсы - 3–4 в неделю. После нескольких дней полетов бывают выходные, что позволяет восстановить силы. Но семья всегда рядом, и время с детьми - это лучший отдых. У меня трое маленьких детей: 5 лет, 2 года и 4 месяца. Дома шум, заботы и игры требуют внимания, поэтому перелеты становятся своеобразной передышкой, временем для сосредоточенности и спокойствия.

Что пассажиры обычно не видят?

Через иллюминатор пассажиры видят только часть маршрута. А мы в кабине видим весь ландшафт, подходы к аэропортам, особенности рельефа и погодные условия. Особенно впечатляют новые аэропорты и визуальные заходы - это уникальный опыт, который невозможно полностью передать словами.

Были ли экстремальные ситуации?

Да, была разгерметизация на высоте 11 тысяч метров. Маски упали, мы быстро снизились до безопасной высоты, провели инструктаж пассажиров и благополучно приземлились. Всё прошло по процедуре, без паники.

До какого возраста можно работать пилотом?

По нашим документам, предел установлен до 65 лет. Многие пилоты продолжают летать до этого возраста. Я также намерен работать дальше, но в более спокойном режиме, чтобы авиация приносила радость и не терялась гармония в жизни.

Какие технологии помогают пилотам в работе?

Dash 8 Q400 оснащен TCAS для предотвращения столкновений, погодным радаром, автолендом для автоматической посадки и другими современными системами. Всё это делает работу безопасной и комфортной.

Слышите ли вы, когда пассажиры хлопают после приземления?

Нет, шум двигателей не позволяет услышать аплодисменты. Но бортпроводники всегда сообщают нам об этом, и нам приятно знать, что пассажиры ценят нашу работу.

Что бы вы посоветовали молодым людям, мечтающим стать пилотом?

Быть пунктуальными, ответственными и заранее изучать английский язык. Вся документация и инструкции на английском, поэтому подготовка с ранних лет облегчает учебу в авиационном колледже.

Как работа в небе повлияла на ваш характер?

Она научила спокойствию и вдумчивости. Раньше я принимал решения импульсивно, теперь каждый шаг взвешен и продуман.

Хотели бы, чтобы ваши дети продолжили вашу карьеру?

Да, особенно старший сын проявляет интерес к авиации и моделям самолетов. Хочу, чтобы мои дети знали, что труд, дисциплина и любовь к делу открывают возможности.

Если бы вы могли выбрать один маршрут для полетов на всю жизнь, какой бы это был?

Бишкек–Ош. Этот маршрут мне ближе всего, потому что я родом из Оша. Часто летаю туда , знаю аэропорт и регион. Для меня это удобный и привычный маршрут, который хочется выполнять.