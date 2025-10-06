Погода
$ 87.27 - 87.60
€ 102.00 - 102.95

Кыргызстанские самбисты завоевали медали на чемпионате мира в Индонезии

151  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Богор, расположенном на острове Ява (Индонезия), завершился молодежный чемпионат мира по самбо.

Как сообщает sport.gov.kg, представители Кыргызстана показали достойные результаты. Айбаз Орозбеков занял третье место в весовой категории до 64 кг по боевому самбо, а Медет Абдырахманов стал бронзовым призёром в категории до 98 кг.

В спортивном самбо также отличились кыргызстанцы: Улара Карыпбекова (до 65 кг) и Илья Сухинин (свыше 98 кг) завоевали бронзовые медали.

Таким образом, сборная Кыргызстана завершила турнир с четырьмя наградами, подтвердив высокий уровень отечественной школы самбо.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451225
Теги:
Индонезия, самбо, чемпионат мира, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  