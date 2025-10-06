Кыргызстанские самбисты завоевали медали на чемпионате мира в Индонезии

В городе Богор, расположенном на острове Ява (Индонезия), завершился молодежный чемпионат мира по самбо.

Как сообщает sport.gov.kg, представители Кыргызстана показали достойные результаты. Айбаз Орозбеков занял третье место в весовой категории до 64 кг по боевому самбо, а Медет Абдырахманов стал бронзовым призёром в категории до 98 кг.

В спортивном самбо также отличились кыргызстанцы: Улара Карыпбекова (до 65 кг) и Илья Сухинин (свыше 98 кг) завоевали бронзовые медали.

Таким образом, сборная Кыргызстана завершила турнир с четырьмя наградами, подтвердив высокий уровень отечественной школы самбо.