"Тобол" завоевал Кубок Казахстана-2025

- Самуэль Деди Ирие
На стадионе "Кайсар Арена" в Кызылорде прошёл финальный матч Кубка Казахстана-2025, в котором встретились шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол", сообщает Sports.kz.

Подопечные из Костаная уверенно провели первый тайм, дважды поразив ворота соперника. Счёт открыл Николай Сигневич после штрафного удара Асхата Тагыбергена, а вскоре Ислам Чесноков удвоил преимущество, добив мяч после попадания в штангу от Ахмеда Эль-Мессауди.

Во второй половине встречи "Ордабасы" активно шёл вперёд, создавая моменты, но так и не смог реализовать свои шансы. Итог встречи - 0:2 в пользу "Тобола".

Победа принесла костанайскому клубу третий Кубок Казахстана в истории, в то время как "Ордабасы" в третий раз уступил в финале турнира.

Кубок Казахстана, финал:

"Ордабасы" - "Тобол" - 0:2 (0:2)

Голы: Сигневич (19), Чесноков (33).

Судья: Свен Вольфенсбергер (Швейцария).

Стадион: "Кайсар Арена", Кызылорда.


Казахстан, футбол
