Мераб Двалишвили вновь защитил титул чемпиона UFC

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) прошёл турнир UFC 320, главным событием которого стал бой между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном.

34-летний грузинский боец одержал уверенную победу над американцем единогласным решением судей после пяти раундов напряжённого поединка.

Для Двалишвили это уже третья успешная защита титула чемпиона UFC в легчайшем весе, который он завоевал в сентябре 2024 года. Теперь в его активе 22 победы и 4 поражения.

Его соперник, 33-летний Кори Сэндхаген, потерпел шестое поражение в профессиональной карьере при 18 победах.