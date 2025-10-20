Погода
В селе Байтик проверили видео о похищении девушки

17 октября 2025 года в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеозапись, опубликованную в Instagram под заголовком "Серая Хонда 316 избила и забрала девушку 20 минут назад. Село Байтик, Аламудунский район, рядом с магазином "Шана". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая провела первичные следственные действия и осмотр территории. По Чуйской области и городу Бишкек был объявлен план "Перехват".

В ходе проверки милиция установила свидетелей - жительниц села Байтик, гражданок К.А. (1996 г.р.) и К.И. (1994 г.р.), которые сняли инцидент на мобильный телефон и разместили видео в социальных сетях.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был найден автомобиль марки Mazda, принадлежащий гражданину Д.Б. (1989 г.р.), находившемуся в момент происшествия вместе со своей знакомой М.Г. (1985 г.р.).

По предварительным данным, вечером 17 октября они возвращались из гостей. В пути пассажирке М.Г. находившейся в состоянии алкогольного опьянения, стало плохо. Водитель остановился у магазина "Шана". Когда женщина попыталась выйти, он попросил её остаться в салоне, чтобы избежать неловкой ситуации на глазах у прохожих. После этого они уехали.

Гражданка М.Г. отказалась от подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы, попросив прекратить дальнейшее разбирательство.

Материалы дела готовятся к принятию процессуального решения и будут направлены для применения административных мер в установленном законом порядке.


URL: https://www.vb.kg/451228
Теги:
Чуйская область, милиция
