В Оше открылась международная выставка "Сулейман - 4 времени года"

В Ошском областном художественном музее имени Тургунбая Садыкова состоялось открытие уникальной выставки "Сулайман - 4 времени года", объединившей художников тюркского мира.

Выставку открыл заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Аскаралы Мадаминов.

Почетным гостем мероприятия стал заместитель руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики – начальник управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Азамат Кадыралиев.

Масштабный проект реализован в сотрудничестве с ТЮРКСОЙ, и в нем представлены работы художников из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Турции и Северного Кипра.

Цель выставки – показать всему миру красоту и уникальность горы Сулайман-Тоо, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, через изображения в разные времена года и под различными художественными ракурсами.

В рамках выставки прошли:

фотопленэры, мастер-классы, круглые столы.

Данный проект вносит значительный вклад в продвижение культурного и туристического потенциала Кыргызстана на международном уровне.