В Бишкеке возводят современное здание для Чуйского управления Минприроды

В Бишкеке началось строительство нового трёхэтажного здания Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Проект направлен на создание современных условий труда для экологов, егерей и охотоведов, а также на укрепление материально-технической базы ведомства.

Начальник Чуйского регионального управления Минприроды КР Тилек Салыков рассказал о деталях проекта и ходе строительных работ.

По его словам, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев заложил капсулу в основание будущего объекта, где разместятся четыре структурных подразделения.

- В нашем ведомстве работают егеря и охотоведы, для которых также создаются современные условия, - отметил Салыков. - На территории предусмотрено строительство футбольного и волейбольного полей, а также тренажёрных залов.

Он пояснил, что участок, на котором ведётся строительство, изначально принадлежал Чуйскому региональному управлению и был выделен государством. Ранее на этом месте находилось подразделение, отвечавшее за охотничье хозяйство. Старое здание, построенное ещё в 1950-х годах, по заключению специалистов, находилось в аварийном состоянии и не подлежало эксплуатации.

Подрядчиком строительства выступает Государственное предприятие "Кыргызстройсервис" при Управлении делами президента. Проект реализуется в ускоренном порядке: проектирование и строительные работы ведутся параллельно.

- Обычно подготовка проектной документации занимает до шести месяцев, однако в данном случае эти процессы совмещены. Планируем завершить строительство и открыть здание к концу лета 2026 года, - сообщил Салыков.

В новом здании будут работать экологи, сотрудники Службы экологическо-технического надзора, а также егеря и охотоведы Чуйской области. Сейчас специалисты размещены в арендованных помещениях, а егеря и охотоведы ранее трудились в старом здании, где условия были крайне неудовлетворительными.

Рядом со строительной площадкой также возводится современная экологическая лаборатория за счёт средств Всемирного банка. По словам представителей ведомства, это будет одна из наиболее современных лабораторий в Центральной Азии, где будут проводить комплексный экологический мониторинг.

- Реализация этих проектов позволит улучшить условия работы специалистов и вывести экологический контроль на новый уровень, - подчеркнул в завершение Тилек Салыков.