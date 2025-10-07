Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 102.00 - 102.95

Кыргызстан и Пакистан будут сотрудничать в сфере кинематографии

98  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан в области кинематографии.

Документ подписали директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Улан Адамалиев и президент "Торгового дома Кыргызстана" в городе Лахор господин Шахид Хасан. Церемония подписания прошла при участии советника Посольства Пакистана в Кыргызстане господина Марвана Алекса Айяша.

Соглашение направлено на развитие культурного обмена, укрепление дружбы и расширение творческих связей между двумя странами. В рамках меморандума предусмотрено проведение совместных кинофестивалей и кинорынков, реализация совместных кинопроектов (копродукций), а также показ кыргызских фильмов на территории Пакистана.

Стороны выразили заинтересованность в практической реализации положений меморандума, включая организацию взаимных визитов представителей киноиндустрии. Обе стороны уверены, что подписание данного документа станет важным шагом в продвижении национального кинематографа на международной арене и откроет новые возможности для сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451238
Теги:
кино, Пакистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  