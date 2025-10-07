Кыргызстан и Пакистан будут сотрудничать в сфере кинематографии

В Бишкеке состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан в области кинематографии.

Документ подписали директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Улан Адамалиев и президент "Торгового дома Кыргызстана" в городе Лахор господин Шахид Хасан. Церемония подписания прошла при участии советника Посольства Пакистана в Кыргызстане господина Марвана Алекса Айяша.

Соглашение направлено на развитие культурного обмена, укрепление дружбы и расширение творческих связей между двумя странами. В рамках меморандума предусмотрено проведение совместных кинофестивалей и кинорынков, реализация совместных кинопроектов (копродукций), а также показ кыргызских фильмов на территории Пакистана.

Стороны выразили заинтересованность в практической реализации положений меморандума, включая организацию взаимных визитов представителей киноиндустрии. Обе стороны уверены, что подписание данного документа станет важным шагом в продвижении национального кинематографа на международной арене и откроет новые возможности для сотрудничества.