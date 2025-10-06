В КР пока сохраняется необходимость экономии электроэнергии – глава кабмина

Руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов и отчету о проделанной работе. Об этом сообщили в кабмине КР.

В связи с увеличением объемов потребления электроэнергии, а также засушливым летним периодом, по состоянию на 1 октября 2025 года объем воды в Токтогульском водохранилище оказался на 1,6 млрд м³ меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По итогам 8 месяцев ВВП превысил 1 трлн сомов, темп роста составил 11,1%. В то же время годовой показатель консолидированного бюджета по итогам 8 месяцев выполнен полностью. По итогам года он превысит 1 трлн. В условиях такого развития событий бесперебойное обеспечение электроэнергией - одна из наших главных задач. Мы начали стратегические проекты в энергетике, но вместе с тем есть вопросы, требующие ежедневного и постоянного контроля", - сказал Адылбек Касымалиев.

Также председатель кабинета министров заслушал информацию о состоянии ГЭС страны и их подготовке к зиме, отметив, что в этом году завершена реконструкция Токтогульской ГЭС, заменены 4 гидроагрегата, что позволило добавить 240 МВт мощности. Таким образом, общая установленная мощность Токтогульской ГЭС достигла 1440 МВт. Однако до ввода в эксплуатацию крупных энергетических проектов, таких как Камбаратинская ГЭС-1, сохраняется необходимость экономии электроэнергии. Он призвал все министерства и другие государственные органы, местные власти и население к бережному использованию электричества.

В рамках совещания были заслушаны доклады руководителей местных органов власти о подготовке к ОЗП и дан ряд поручений по обеспечению населения и бюджетных организаций углем. Особое внимание было уделено недопущению необоснованного повышения цен на уголь, профильным государственным органам поручено строго контролировать данный вопрос.

Источник: Кабар