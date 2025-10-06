Погода
КФБ совместно с "Freedom Брокер в Кыргызстане" провели тренинг для СМИ

135  0
Кыргызская фондовая биржа совместно с международной брокерской компанией "Freedom Брокер в Кыргызстане" провели тренинг для журналистов информационных агентств, радио и телевидения.

Тренинг организован в рамках проводимой сторонами информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения.

Целью мероприятия стало расширение знаний представителей СМИ о фондовом рынке, его инструментах и возможностях, а также укрепление профессиональных навыков при подготовке материалов по экономической и финансовой тематике.

В ходе тренинга эксперты Кыргызской фондовой биржи и Freedom Брокер в Кыргызстане представили актуальную информацию о развитии национального фондового рынка, роли эмитентов и инвесторов, новых финансовых инструментах и цифровых решениях для торговли ценными бумагами, международном опыте в сфере брокерских услуг.

Отдельное внимание было уделено важности достоверного и качественного освещения событий на финансовом рынке в СМИ, так как именно журналисты являются связующим звеном между профессиональным сообществом и широкой аудиторией.


URL: https://www.vb.kg/451241
Теги:
Кыргызская фондовая биржа
