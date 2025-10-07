Погода
Кыргызские футболисты встретились в очном поединке в Суперлиге Узбекистана

В рамках очередного тура Суперлиги Узбекистана встретились команды двух игроков сборной Кыргызстана - "Нефтчи" Жоэля Кожо и "Андижан" Эржана Токотаева.

"Нефтчи" ведёт борьбу за чемпионский титул, преследуя действующего чемпиона "Насаф", тогда как "Андижан" участвует в чемпионате параллельно со второй Лигой чемпионов Азии, однако в национальном первенстве команда показывает нестабильные результаты.

В очной игре преимущество было на стороне "Нефтчи" - матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Кожо, что позволило сократить отставание от лидера до двух очков.

Жоэль Кожо активно атаковал ворота соперника и сумел забить один гол, воспользовавшись грубой ошибкой защитников "Андижана". Голкипер Эржан Токотаев провёл результативный матч, отразив 7 из 9 ударов, но этого оказалось недостаточно для команды Токотаева.

Таким образом, "Нефтчи" укрепил позиции в гонке за чемпионский титул, а кыргызстанские футболисты вновь встретились в напряжённом противостоянии на поле.


