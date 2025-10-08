Погода
UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева и вернул титул

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC 320, главным событием которого стал реванш в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым из России и бывшим чемпионом Алексом Перейрой из Бразилии, сообщает Prosports.kz.

Бой завершился стремительно: уже в начале первого раунда Перейра мощной серией ударов потряс Анкалаева и добил его на канвасе. Судья Херб Дин немедленно остановил поединок, зафиксировав победу бразильца техническим нокаутом. Таким образом, Перейра вновь стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Для Анкалаева это поражение стало вторым в карьере (21 победа, 1 ничья, 1 несостоявшийся бой). На счету Перейры теперь 13 побед и 3 поражения.

Также на турнире Мераб Двалишвили успешно защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, подтвердив статус лидера своего дивизиона.


