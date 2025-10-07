Вандалы осквернили кладбище в селе Ивановка

Жители села Ивановка Ысык-Атинского района обратились в редакцию с просьбой помочь привлечь внимание к вопиющему случаю вандализма. На местном кладбище неизвестные лица баллончиком с краской написали неприличные слова на могильных плитах и памятниках.

"Мы считаем это осквернением самого святого и дорогого для каждого человека. Сегодня, придя на кладбище, мы увидели испорченные, надругавшиеся над памятью наших родных захоронения. Требуем, чтобы было проведено расследование и виновные понесли наказание. В Уголовном кодексе есть статья за подобные действия. Мы просим опубликовать фотографии, чтобы показать: такие поступки в нашей стране недопустимы. Наш народ с уважением относится к святым и памятным местам, независимо от национальности и религии", - сообщили жители.

Жителей поддержали ветераны-афганцы. По их словам, подобные случаи нельзя оставлять безнаказанными.

"Понятно, что старенькие бабушки не пойдут с баллончиком на кладбище. Скорее всего, это чья-то бездумная выходка. Мы проводим в школах встречи с молодежью, но, видимо, стоит вновь вернуться к этой теме и разъяснить уже на конкретных примерах, какая ответственность предусмотрена законом за надругательство над местами захоронений", - отметил один из ветеранов.