В Бишкеке состоялся командный турнир по Ушу Кунфу "Негиз"

В столице Кыргызстана прошёл командный турнир по Ушу Кунфу "Негиз", открывший новый 2025–2026 учебный год Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики. Соревнования состоялись 1 октября в Национальном центре детей и юношества "Сейтек".

В турнире приняли участие более 220 спортсменов из различных клубов города Бишкек, включая УШУ "Панда" ШК "Звёздочка", клуб традиционного УШУ "Мангуст", УШУ "Асман", юношеский клуб УШУ "Молния" ЦДТ "Шайыр балалык", клуб традиционного УШУ "Тенгри", УШУ "Махаон", УШУ "Беркут" и школу УШУ Кунфу НЦДЮ "Сейтек".

Организаторы отметили, что турнир стал важным этапом подготовки сборной Кыргызстана по ушу к предстоящим международным соревнованиям. Также в рамках турнира прошла аттестация судей, повысивших свой профессиональный уровень.

По данным Федерации, национальная команда уже начала подготовку к 10-му чемпионату мира по кунфу (традиционному ушу), который состоится в октябре в китайском городе Эмэйшань.