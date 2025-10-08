Игры СНГ: кыргызстанцы выиграли два серебра в гребле

На III Играх стран СНГ, проходящих в Азербайджане, кыргызстанские спортсмены показали высокие результаты в соревнованиях по гребле на байдарках.

Как сообщает sport.gov.kg, 5 октября в городе Мингячевир на Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" кыргызстанец Даниил Дрыго занял второе место в индивидуальной гонке на дистанции 500 метров, завоевав серебряную медаль.

В парных заездах Эрбол Сарыкалпаков и Урмат Ыманбеков также успешно выступили, принеся сборной Кыргызстана второе серебро турнира.

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября на 12 спортивных объектах в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгёле и Ханкенди. В соревнованиях принимают участие 1624 спортсмена до 23 лет из 13 стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Россию, Беларусь и другие государства.