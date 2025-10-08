Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 102.00 - 102.95

Игры СНГ: кыргызстанцы выиграли два серебра в гребле

227  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На III Играх стран СНГ, проходящих в Азербайджане, кыргызстанские спортсмены показали высокие результаты в соревнованиях по гребле на байдарках.

Как сообщает sport.gov.kg, 5 октября в городе Мингячевир на Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" кыргызстанец Даниил Дрыго занял второе место в индивидуальной гонке на дистанции 500 метров, завоевав серебряную медаль.

В парных заездах Эрбол Сарыкалпаков и Урмат Ыманбеков также успешно выступили, принеся сборной Кыргызстана второе серебро турнира.

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября на 12 спортивных объектах в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгёле и Ханкенди. В соревнованиях принимают участие 1624 спортсмена до 23 лет из 13 стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Россию, Беларусь и другие государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451256
Теги:
Азербайджан, гребля, Игры СНГ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  