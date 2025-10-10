Погода
Центральная Азия становится регионом бурного развития и новых горизонтов

- Светлана Лаптева
Центральная Азия сегодня - один из самых динамичных узлов Евразии: здесь быстро растут межгосударственные связи, формируются промышленные цепочки, усиливается логистическая взаимосвязанность и создаётся современная нормативная основа для долгосрочного сотрудничества. В преддверии саммита "Россия – Центральная Азия" именно реальная экономика определяет повестку: страны региона

совпадают в интересах по инфраструктуре, промышленности, энергетике и технологиям, а коридоры от Каспия до Тянь-Шаня становятся каркасом будущей евразийской индустриальной карты. Об этом рассказывает начальник департамента Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Эрвин Тургунов.

Узбекистан - пример динамики развития всего региона

На примере взаимодействия Узбекистана, как ключевого игрока региона, видно поступательное развитие Центральной

Азии. Расширяются торговля и инвестиции, внедряются согласованные стандарты и логистические инновации.

Политика "открытых дверей" опирается на плотную договорно правовую базу со всеми соседями: свободная торговля и

защита инвестиций с Казахстаном, декларация о вечной дружбе с Таджикистаном (2022), транспортные и железнодорожные соглашения с Туркменистаном, стратегическая программа с Кыргызстаном до 2030 года. Эта архитектура дала рынкам прозрачность и предсказуемость,

ускорив рост торговли и доверие инвесторов.

Узбекистан – Казахстан: интеграция рынков С Казахстаном связка "право – логистика – бизнес" работает полноценно: за январь–август 2025 года товарооборот достиг 3,03 млрд долларов (+15%). Этому способствовало снятие барьеров и углубление кооперации. Межправкомиссия и

Самаркандский форум закрепили проекты более чем на 7 млрд долларов и торговые соглашения на 700 млн. В Узбекистане зарегистрировано свыше 1100 предприятий с казахстанским капиталом, в Казахстане - около 5500 с участием узбекского. Это уже экономика "сквозных" цепочек.

Узбекистан - Таджикистан: торговля и инвестиционный мост

Транспорт и тарифная политика ускоряют интеграцию. В 2025 году узбекский экспорт в Таджикистан показал двузначный рост, железнодорожный транзит идёт по преференциям до 55%, общий грузопоток в 2024 году составил около 10 млн тонн. Восстановлено авиасообщение (по 4 рейса в неделю) и пассажирский поезд "Душанбе – Ташкент".

Узбекско-таджикская инвесткомпания с капиталом 100 млн долларов формирует "мост" для совместных производств.

Узбекистан - Туркменистан: коридоры "ВостокЗапад/Север-Юг"

В 2024 году товарооборот превысил 1,14 млрд долларов, активно растёт импорт энергоресурсов. Формируется зона приграничной торговли "Шават - Дашогуз", общий грузопоток составил 1,11 млн тонн. Локализация ремонта туркменских вагонов в Андижане - пример промышленной кооперации. В Узбекистане работают около 200 предприятий с туркменскимкапиталом - от стройматериалов и мебели до текстиля и

агросектора.

Узбекистан – Кыргызстан: стратегическая рамка

Всеобъемлющее партнёрство и программа до 2030 года создали "дорожную карту" для бизнеса. За январь–август 2025- го товарооборот достиг почти 600 млн долларов (+12–13%), экспорт Узбекистана вырос, а импорт из Кыргызстана прибавил более трети. Это сглаживает сезонность и укрепляет логистику. В начале 2025-го перевозки по ж/д показали двузначный рост, экспорт узбекских производителей в Кыргызстан увеличился почти на 80%. Работает Сове приграничных областей и формат "Форум регионов".

Нормативная база: как правила превращаются в рост

Рост в регионе обеспечивают не только цифры торговли, но и "правила игры". С Казахстаном действует протокол по ЗСТ СНГ, интегрирующий национальные практики. С Таджикистаном декларация 2022 года облегчает запуск совместных проектов. С Туркменистаном критичны соглашения для коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". С Кыргызстаном более 200 договоров снижают транзакционные

издержки, а межправкомиссия и планы до 2030 года устраняют узкие места.

Вместо вывода

Сегодня Центральная Азия - это синергия готовых проектов и растущих рынков. Узбекско-казахстанская кооперация и форумы с пакетами на миллиарды дают зарубежным компаниям доступ к совместным кластерам, локализации компонентов и сервисной индустрии. Здесь востребованы передовые компетенции в энергетике, промышленности транспорте, сертификации, цифровой логистике и многих

других отраслях.

Центральная Азия переходит от "географии" к "экономике": интегрированные правила, транспортные коридоры, рост инвестиций и форматы межрегионального сотрудничества превращают регион в новый центр силы.

Россия, приходя на саммит с прагматичной повесткой, может

Россия, приходя на саммит с прагматичной повесткой, может закрепить долгосрочные партнёрства в энергетике, транспорте и цифровых сервисах. Пример Узбекистана показывает, как договорная база, межправкомиссии и тарифные решения запускают мультипликатор роста.


Узбекистан
