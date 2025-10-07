Погода
В Ала-Буке стартовали осенние полевые работы

- Светлана Лаптева
В Ала-Букинском районе стартовали осенние полевые работы, в настоящее время на массиве Орток-Бел активно трудятся земледельцы и фермеры. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В этом году на массиве Орток-Бел применяется технология прямого посева, в рамках которой планируется засеять 300 гектаров пшеницей. Для этих целей выделено 60 тонн семян пшеницы и 25 тонн удобрений.

На сегодняшний день пшеница посеяна уже на площади 65 гектаров, работы продолжаются согласно плану.

При поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в районе активно проводятся работы по своевременному севу озимой пшеницы и ячменя. Эти мероприятия направлены на повышение урожайности и облегчение труда земледельцев в следующем сельскохозяйственном сезоне.

URL: https://www.vb.kg/451258
Теги:
Кыргызстан, полив
