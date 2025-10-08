В Кыргызстане отмечен рост урожайности и валового сбора зерновых и овощей

В Кыргызстане валовой сбор зерновых составил 1 598,3 тыс. тонн, что на 15,3 тыс. тонн больше, чем в прошлом году (1 583 тыс. тонн).

Уборка овощей проводилась на общей площади 56,6 тыс. га, из которых уже собрано 45,4 тыс. га (80,4%). Валовой сбор овощей увеличился на 89,1 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Наивысшая урожайность зафиксирована в Чуйской области - 202,5 ц/га.

Уборка картофеля на площади 64,5 тыс. га проведена на 44,9 тыс. га (69,6%). Рост валового сбора на 202 тыс. тонн и повышение урожайности до 179,5 ц/га демонстрируют положительную динамику.

В Иссык-Кульской области уборочные работы завершены на 52,7% от общей площади. Уборка бахчевых культур (11,8 тыс. га) выполнена полностью, достигнув 12,24 тыс. га (103,9%). Валовой сбор увеличился на 34,4 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом.

Джалал-Абадская область остаётся лидером по производству технических культур. Уборка этих культур (всего 32,3 тыс. га) только начинается:

масличные - собрано 58,9% (7,4 тыс. га),

табак - 73,3%,

хлопок - 5,7 тыс. га (88,2%),

сахарная свёкла - уборка ещё не начата.