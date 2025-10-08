Погода
В Ноокене реализован проект по установке капельного орошения на 105 га

Светлана Лаптева
В селе Кызыл-Туу Бургунду-Достукского айыл окмоту Ноокенского района реализован проект по установке системы капельного орошения на площади 105 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Общая сумма финансирования составила 35 млн 285 тыс. сомов. Согласно данным районного управления водного хозяйства, начиная с 2024 года 105 гектаров земель будут полноценно обеспечены водой с использованием современной технологии капельного орошения.

Эта система позволит значительно повысить урожайность сельхозкультур и сократить затраты фермеров.

Предварительные расчёты показывают, что благодаря новой системе ежегодно будет экономиться до 183,6 тыс. кВт/ч электроэнергии и сохраняться 482,7 тыс. м³ воды.

По прогнозам, капельное орошение позволит дойти до 70–80% экономии воды и существенно улучшит эффективность использования удобрений.


