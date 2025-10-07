Погода
Айбек Джунушалиев: "Мэрия справилась с отопительным сезоном без аварий"

162  0
- Светлана Лаптева
На сессии Бишкекского горкенеша мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что городская мэрия уже второй год подряд самостоятельно обеспечивает прохождение осенне-зимнего периода после передачи под её управление ТЭЦ Бишкека.

По словам Джунушалиева, мэрия успешно справилась с задачами без аварий и чрезвычайных ситуаций и намерена продолжить работу в том же направлении.

Напомним, 12 июня 2024 года мэрия Бишкека официально сообщила о передаче в её ведение имущественных комплексов филиалов ОАО "Электрические станции" - Бишкекской ТЭЦ и "Теплосети". Решение было принято на основании постановления Кабинета министров КР от 7 июня 2024 года в рамках реализации указа президента КР "О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса" от 2 апреля 2024 года.

В соответствии с постановлением, мэрии было поручено создать в структуре муниципалитета новое учреждение для организации деятельности топливно-энергетического комплекса столицы. Так, в структуре мэрии был сформирован Департамент топливно-энергетического комплекса, который занимается разработкой и реализацией единой политики в сфере энергоснабжения города.

Основной задачей департамента является обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов тепло-, газо- и электроснабжения в Бишкеке. Ему также переданы функции координации и контроля мероприятий, связанных с развитием и модернизацией энергетических сетей столицы.


Бишкек, мэр
