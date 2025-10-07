Погода
Айбек Джунушалиев сообщил о перевыполнении бюджета

- Светлана Лаптева
По итогам текущего года столичный бюджет перевыполнен на 110 процентов - сверх плана собрано 1 миллиард 322 миллиона сомов. Об этом мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил 7 октября на заседании Бишкекского территориально-избирательного комитета.

По словам градоначальника, в городе активно реализуются инфраструктурные проекты. До конца года планируется завершить ремонт 125 дорог. Продолжается строительство двух мостов, а по третьему объекту уже начаты работы - мэрия намерена сдать его к середине декабря. На 2025 год предусмотрено 5,5 миллиарда сомов, и отчет об их освоении будет представлен Бишкекскому городскому кенешу.

Кроме того, в столице строятся новые социальные объекты, часть из которых уже введена в эксплуатацию. Среди крупных инвестпроектов - мусороперерабатывающий завод стоимостью 95 миллионов долларов США. Работы на объекте идут с опережением графика на 20 дней. В ноябре предприятие начнет принимать первые партии отходов, а открытие запланировано на 28 декабря. Завод будет не только перерабатывать мусор, но и производить электроэнергию.

Параллельно ведется реконструкция канализационных сетей с привлечением инвестиций в размере 56 миллионов долларов США, добавил мэр.


Бишкек, мэр
